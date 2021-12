Лавров надеется, что «киевский режим» не встанет на пути Саакашвили.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что «киевский режим не пойдёт по пути М.Н.Саакашвили образца августа 2008 г.» и не «сорвется на военную авантюру».

На совместной пресс-конференции со своим бразильским коллегой 30 ноября министр иностранных дел России обвинил западные столицы в проблемах в Украине, которые, по его словам, подталкивают Киев к антироссийским действиям. Ярким примером этого он назвал обещание НАТО в 2008 году, согласно которому Грузия и Украина станут членами альянса.

«Тогдашний Президент Грузии М.Н.Саакашвили мгновенно «возбудился» (для него это несложно сделать) и начал агрессию, военные действия и бомбардировки против своих собственных граждан и российских миротворцев», — сказал Лавров, добавив, что «у тогдашнего украинского руководства было больше благоразумия, и оно не последовало дурному примеру».

«Нынешние украинские власти демонстрируют несколько иные качества и подвержены плохому влиянию, которое Запад на них пытается активно оказывать», — сказал министр иностранных дел России. «Не имеем права исключать вероятность того, что киевский режим сорвётся на военную авантюру. Всё это создаёт прямую угрозу безопасности Российской Федерации», — добавил он.

В этом контексте он упомянул просьбу президента Владимира Путина к дипломатической службе «настаивать на необходимости согласований долгосрочных устойчивых гарантий безопасности» для России и напомнил об обязательствах, взятых в рамках ОБСЕ. Заседание Совета министров ОБСЕ открывается 2 декабря в Стокгольме.

Российские официальные лица не впервые упоминают войну августа 2008 года в контексте продолжающейся военной эскалации в Украине. В пресс-релизе Службы внешней разведки России от 22 ноября говорится, что «вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуа­цию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда М. Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось».

Российские войска вторглись в Грузию 7 августа 2008 года, что привело к непродолжительной российско-грузинской войне в Цхинвальском регионе, вслед за которой Кремль признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона 26 августа 2008 года.

До 2008 года Кремль также открыто вмешивался в местные политические дела двух оккупированных регионов Грузии и поддерживал сепаратистских лидеров. Бывшие и действующие российские официальные лица неоднократно подтверждали, что российская разведка и вооруженные силы помогали абхазским и осетинским сепаратистам в борьбе против Тбилиси, с привлечением северокавказских боевиков для борьбы с грузинскими силами.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)