В отношении Ники Гварамия начато расследование за «оскорбление» прокуроров

Генеральная прокуратура Грузии заявила 30 ноября, что начала расследование в отношении адвоката бывшего президента Михаила Саакашвили и генерального директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия за «оскорбление» прокуроров.

По заявлению прокуратуры, 29 ноября во время судебного процесса над Михаилом Саакашвили Ника Гварамия обратился к прокурорам с «оскорбительными словами». Следствие по делу возбуждено по части первой статьи 366 Уголовного кодекса, которая касается неуважения к суду и наказывается штрафом или общественными работами до от 180 до 200 часов или лишением свободы на срок до 1 года.

На следующем заседании прокуратура обратится в суд с ходатайством о выдворении Ники Гварамия из зала суда. Также следственное ведомство уже обратилось в Комиссию по этике Ассоциации адвокатов Грузии с просьбой о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Гварамия.

Ответ Ники Гварамия

В ответ на заявление прокуратуры Ника Гварамия заявил, что начатое против него расследование — это очередное «сшитое» дело, которое ему «не интересно» и, тем более, «не пугает».

«Делайте как дубины эти дела и складывайте на потолок. Этим заявлением вы добились только того, что общество насмехается над вами в очередной раз», — сказал он, добавив: «Кроме того, вы облили грязью свое же ведомство и сотрудников, которых вывели в качестве зачморенных и запуганных с моей стороны».

Гавармия также пояснил, что он не оскорблял прокуратуру и это хорошо видно на видеозаписи. «Вчера на суде прокурор сказал нам – вас нужно обследовать, на что я ответил, что они ведь уже все обследованы (игра слов – произнесенное неправильно слово «обследованы» на грузинском языке дает возможность для интерпретаций, в том числе, с оскорбительным смыслом – примечание переводчика)», — добавил он.

Ника Гварамия также отметил, что будет ждать решений Ассоциации адвокатов и суда. По его утверждению, если они удовлетворят требования прокуратуры, тем самым «незаконно и необоснованно» лишат его возможности осуществлять право на защиту Михаила Саакашвили.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)