Председатель Парламента находится с визитом в Испании

Председатель парламента Грузии Каха Кучава в рамках своего визита в Испанию 25-30 ноября принял участие в 143-м заседании Межпарламентского союза.

Выступая на заседании 28 ноября, глава Парламента рассказал о российской оккупации Абхазии и Цхинвальского региона, отметив, что «жители этих регионов являются жертвами насилия и неоправданной дискриминации по признаку этнической принадлежности».

«Они ежедневно борются, чтобы спасти свою жизнь. У них нет доступа к надлежащему лечению, образованию, и их законные интересы однозначно игнорируются», — сказал Кучава.

Он также подробно говорил о необходимости укреплять демократию и положить конец политической поляризации. «Проблема поляризации стоит особенно остро, и, похоже, разногласиям не видно конца», — сказал он, добавив, что «моя страна не исключение».

Он подчеркнул роль законодательного органа в предотвращении превращения политической конкуренции в деструктивную поляризацию и сказал, что как спикер Парламента «я считаю своим приоритетом стимулирование конструктивного и всеобъемлющего диалога и атмосферы в Парламенте».

По словам Кучава, Парламент Грузии должен опираться на «предыдущий прогресс Грузии в развитии демократии, защите прав человека, построении эффективных государственных институтов и проведении прозападной внешней политики». Он подчеркнул важность проведения новых реформ, которые будут направлены на построение «процветающего и мирного общества», и пойдут на благо подачи заявки на членство в ЕС в 2024 году.

Говоря о необходимости «демократической устойчивости и построения сильных сообществ», Кучава подчеркнул важность укрепления местных органов власти, школ, семей и государственных институтов. Он подчеркнул важность политических субъектов, СМИ и гражданского общества в построении «будущего, ориентированного на граждан».

В своем выступлении спикер Парламента также подчеркнул роль Парламента в достижении прогресса в смягчении последствий изменения климата.

Каха Кучава заявил, что в ходе визита он провел двусторонние встречи с коллегами из разных стран и обсудил с ними вопросы парламентского сотрудничества, территорий, оккупированных Россией, и региональные события.

«Поддержка со стороны международных партнеров важна в усилиях Грузии по деоккупации», — написал Кучава в Twitter 27 ноября.

В состав грузинской делегации также входят председатель парламентского Комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе; первый заместитель председателя Комитета по окружающей среде и природным ресурсам Хатиа Цилосани и депутат Парламента от Гирчи Александр Раквиашвили.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)