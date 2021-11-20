Ираклий Кобахидзе, председатель Грузинской мечты, фото: пресс-служба Грузинской мечты
Новости

Объединение медицинских ассоциаций критикует Кобахидзе за «беспрецедентное давление» на врачей

20/11/2021 - 13:26
1 1 minute read

Объединение медицинских ассоциаций Грузии подвергло критике председателя правящей Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе за «беспрецедентное давление» на врачей.

18 ноября председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе назвал заключение группы врачей, созданной омбудсменом для наблюдения за состоянием здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, «фейком» и возложил на них «прямую ответственность» за возможные последствия.

Объединение медицинских ассоциаций призвало власти Грузии, особенно министра здравоохранения Экатерине Тикарадзе и председателя парламентского Комитета по здравоохранению Дмитрия Хундадзе, «обеспечить защиту чести и достоинства врачей».

«Врачи, участвующие в консилиуме, хорошо известны Объединению медицинских ассоциаций Грузии, они являются высококвалифицированными специалистами и заинтересованы только в благополучии и здоровье пациента», — говорится в заявлении объединения.

Заявление подписано 24 членами Объединения медицинских ассоциаций, а также Международной ассоциации врачей Грузии.

18 ноября Аппарат народного защитника подверг критике председателя правящей партии Грузинская мечта за «нападки и попытку запугивания независимого конституционного органа и его экспертов».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
20/11/2021 - 13:26
1 1 minute read

მსგავსი/Related

НПО осуждают нападки правящей партии на омбудсмена

20/11/2021 - 13:13

23 депутата Европарламента призвали лидеров ЕС наложить санкции на официальных лиц Грузии из-за Саакашвили

20/11/2021 - 12:06

Михаил Саакашвили согласился на прекращение голодовки и лечение в Горийском госпитале

19/11/2021 - 22:06

Элене Хоштария прекращает голодовку

19/11/2021 - 18:06
Back to top button