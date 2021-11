Объединение медицинских ассоциаций критикует Кобахидзе за «беспрецедентное давление» на врачей

Объединение медицинских ассоциаций Грузии подвергло критике председателя правящей Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе за «беспрецедентное давление» на врачей.

18 ноября председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе назвал заключение группы врачей, созданной омбудсменом для наблюдения за состоянием здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, «фейком» и возложил на них «прямую ответственность» за возможные последствия.

Объединение медицинских ассоциаций призвало власти Грузии, особенно министра здравоохранения Экатерине Тикарадзе и председателя парламентского Комитета по здравоохранению Дмитрия Хундадзе, «обеспечить защиту чести и достоинства врачей».

«Врачи, участвующие в консилиуме, хорошо известны Объединению медицинских ассоциаций Грузии, они являются высококвалифицированными специалистами и заинтересованы только в благополучии и здоровье пациента», — говорится в заявлении объединения.

Заявление подписано 24 членами Объединения медицинских ассоциаций, а также Международной ассоциации врачей Грузии.

18 ноября Аппарат народного защитника подверг критике председателя правящей партии Грузинская мечта за «нападки и попытку запугивания независимого конституционного органа и его экспертов».

