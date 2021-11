В Эргнети прошло 103-е заседание МПРИ

103-е заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) состоялось 18 ноября в селе Эргнети, недалеко от линии оккупации Цхинвали.

Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии, которая является одним из фасилитаторов встреч МПРИ вместе с ОБСЕ, заявила, что участники обсудили закрытие пунктов пересечения и другие ограничения, влияющие на жизнь людей, пострадавших в результате конфликта. Они сосредоточили внимание на последних событиях в сфере безопасности на административной границе, фактах задержания, ситуации в районе Чорчана-Цнелиси и последствиях пандемии Ковид-19.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Аника Содер и заместитель главы Миссии наблюдателей ЕС в Грузии Кейт Фьерон подчеркнули важность продолжения диалога и подтвердили свою готовность поддержать все усилия по восстановлению большей свободы передвижения.

Фасилитатор Аника Содер призвала участников использовать прагматический и гуманный подход во время предстоящих праздников.

Как сообщил заместитель директора Информационно-аналитического департамента Службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе, на встрече Тбилиси поднял вопрос о незаконной бордеризации вдоль села Кирбали и незаконном задержании граждан Грузии. По его словам, внимание было акцентировано на состоянии здоровья гражданина Грузии Геннадия Бестаева, освобожденного 17 ноября из цхинвальской тюрьмы после того, как он получил инсульт. Антадзе назвал Бестаева «жертвой оккупации» и сказал, что в предыдущие дни они запрашивали информацию о состоянии здоровья Бестаева.

Антадзе заявил, что незаконное задержание грузин вдоль линии оккупации несет особую опасность и наносит непоправимый ущерб среде безопасности.

Как сообщает информационное агентство «Рес», представитель оккупированного Цхинвальского региона Игорь Кочиев на встрече отверг обвинения, что Бестаев подвергся жестокому обращению в Цхинвали. Кочиев обвинил грузинские СМИ в политизации вопроса.

По его словам, Цинвали потребовал упразднения полицейского блокпоста Чорчана-Цнелиси и заявил, что беспилотные летательные аппараты с остальной территории Грузии неоднократно нарушали разделительную линию.

Следующая встреча в Эргнети состоится 20 января 2022 года.

