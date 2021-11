Саломе Зурабишвили посетила Кипр

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9-10 ноября посетила Кипр. Это первый государственный визит президента Грузии в Республику Кипр.

9 ноября президент Зурабишвили встретилась со своим кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом. В ходе визита стороны обсудили ряд вопросов, в том числе двусторонние отношения и поддержку Кипром Грузии на ее пути европейской интеграции.

На совместной пресс-конференции после встречи президент Зурабишвили подчеркнула важность поддержки Кипром Грузии на предстоящем заседании Совета Европы и саммите Восточного партнерства, запланированном на декабрь.

Президент Грузии назвала декабрьский саммит важным событием и выразила надежду, что «мы увидим, куда мы идем» на пути к сближению с Евросоюзом. Правительство планирует подать заявку на членство в ЕС в 2024 году.

«Мы ждем не только политических посланий, но и пути к действию, чтобы увидеть, куда мы идем, конкретных шагов, будь то отраслевая интеграция или инфраструктурные проекты», — сказала Зурабишвили. «Один принцип для нас неизбежен — в этом регионе не должно быть масштабных инфраструктурных проектов или форматов, в которых не будет вовлечен ЕС».

Говоря о примере Кипра, который стал членом Евросоюза в 2004 году, президент Зурабишвили сказала, что Кипр «пошел тем же путем, что и мы сегодня», и «он знает, как идти этим путем, в зависимости от поддержки всех государств-членов, а не только нескольких (из них)».

Зурабишвили поблагодарила Кипр за передачу в дар Грузии земельного участка, на котором будет построен грузинский монастырь. «Это очень символичный шаг, потому что мы больше привыкли к тому, что нас лишают территорий, чем дают их», — сказала президент Грузии.

Со своей стороны, президент Анастасиадис написал 9 ноября в Твиттере, что у двух стран «лучшее двустороннее сотрудничество и традиционные дружеские связи». По его словам, дискуссии между двумя странами станут площадкой для дальнейшего углубления существующих отношений.

Как сообщает пресс-служба президента Грузии, президент Грузии предоставила своему коллеге подробную информацию о гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии. Они также обсудили углубление политических, экономических и культурных отношений, а также инициативу отметить 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Грузией и Кипром культурными мероприятиями и важность единства малых стран для преодоления глобальных вызовов.

Президент Грузии также встретилась с председателем Палаты представителей Кипра Анитой Деметриоус и грузинской диаспорой.

Во время визита Зурабишвили проживающие на Кипре грузины провели акцию протеста против президента. На кадрах видно, что перед одним из зданий, где находится президент Грузии, грузины называют Зурабишвили «рабом» Бидзины Иванишвили.

По теме:

2019 — Президенты Грузии и Кипра обсудили углубление двусторонних отношений

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)