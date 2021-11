Два американских военных корабля посещают в порт Батуми

8 ноября в Батуми в рамках запланированного портового визита прибыли два американских военных корабля – Mount Whitney (LCC 20), второй корабль управления класса Blue Ridge (LCC 20) и эсминец УРО Porter (DDG 78) класса Arleigh Burke.

Оба корабля входят в Шестой флот ВМС США в Европе и Африке. По заявлению Шестого флота, визит подчеркивает «важные отношения между союзниками по НАТО и Грузией, ключевым партнером в Черноморском регионе».

Согласно заявлению, личный состав Шестого флота США и ударных и вспомогательных сил НАТО находится на Mount Whitney и действуют как единая команда.

«Совместимость между командованием и их присутствие в регионе демонстрирует приверженность Соединенных Штатов и НАТО к сотрудничеству с Черноморским регионом, а также нашими союзниками и партнерами в поддержку мира и благополучия», — заявил Шестой флот.

Два американских корабля вошли в Черное море 4 ноября, где проводят пограничные операции с союзниками по НАТО и региональными партнерами. Перед прибытием в Батуми оба корабля вместе с военно-морскими силами Болгарии и Турции приняли участие в двухсторонних маневровых учениях, проверке коммуникации и симуляционных тренировках.

Примечательно, что USS Porter посещает Грузию в четвертый раз, а USS Mount Whitney, флагман Шестого флота, находится в территориальных водах страны в пятый раз. Последний также был в числе трех кораблей, которые посетили грузинское побережье после августовской войны 2008 года с целью доставки гуманитарной помощи.

Реакция России

Прибытие американских кораблей в Черное море не оставил без комментариев министр обороны России Сергей Шойгу. Как сообщает информационное агентство ТАСС, 7 ноября российский министр заявил, что из-за возможных провокаций Москва внимательно следит за действиями американских кораблей в Черном море.

Министр обороны России утверждает, что действия американских кораблей в Черном море направлены на испытание России, а также проверку эффективности и готовности ее систем вдоль побережья Черного моря и южных границ России.

«Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить», — добавил Шойгу.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)