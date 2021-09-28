5 военных кораблей НАТО посещают порт Батуми, 28 сентября, 2021 г. Фото: МВД Грузии
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5 военных кораблей НАТО посещают в порт Батуми

28/09/2021 - 15:38
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Порт Батуми 28 сентября посетили пять военных кораблей НАТО, в том числе три из Второго постоянного противоминного соединения НАТО (SNMCMG2). Корабли принимает Департамент Береговой охраны Пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии.

Группой командует капитан первого класса Хавьер Ненес де Прадо и в нее также входят корабли ВМС Испании (флагман), Италии, Болгарии, Румынии и Турции.

По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, 5 кораблей и Береговая охрана Грузии проведут совместные учения, направленные на «повышение оперативной совместимости военно-морских сил Грузии и НАТО и укрепление обороноспособности нашей страны».

Согласно тому же сообщению, визиты группы ВМС НАТО в грузинские порты носят регулярный характер и являются «одним из ощутимых результатов сотрудничества между НАТО и Грузией в плане укрепления безопасности на Черном море».

Объединенный ВМС НАТО (MARCOM) объявили 24 сентября, что корабли НАТО вошли в Черное море для проведения патрулирования в международных водах с целью повышения безопасности, что служить повышению осведомленности о морской ситуации между союзниками и региональными партнерами — Украиной и Грузией.

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28/09/2021 - 15:38
37 1 minute read

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