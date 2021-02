Американский эсминец посещает порт Батуми

Военный корабль США Donald Cook (DDG 75) 5 февраля вошел в порт Батуми, где проведет учения совместно с Береговой охраной Грузии. Об этом сообщает Посольство США в Грузии.

По сообщению посольства, целью совместных военно-морских учений является укрепление готовности, повышение осведомленности о морском пространстве и усиление оперативной совместимости.

«Этот визит подчеркивает тесное сотрудничество США и Грузии в области обороны и безопасности, а также готовность ВМС США, несмотря на проблемы, связанные с COVID-19», – заявили в Посольстве.

Капитан американского эсминца Мэтью Карнен, со своей стороны, заявил, что визит является символом прочного партнерства между двумя странами.

Базирующийся в Испании Donald Cook 23 января отправился из Средиземного моря в Черное море, чтобы провести учения с союзниками и партнерами по НАТО. По сообщению МВД Грузии, американский корабль покинет Батуми завтра.

Американский эсминец последний раз побывал в Грузии в конце 2019 года.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)