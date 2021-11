201 избирательный участок пересчитан в условиях споров по поводу недействительных бюллетеней

29 ОИК 1 ноября пересчитали результаты на 201 случайно выбранном избирательном участке — по семь участков от каждого округа.

Во время пересчета голосов между членами окружных комиссии возникли разногласия по поводу недействительности бюллетеней, в том числе в Батуми и Зугдиди.

Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили заявил сегодня, что после пересчета на нескольких избирательных участках произошли незначительные изменения, которые не отразились на общих результатах.

По его словам, подсчитывались голоса, полученные как мэрами, так и мажоритарными кандидатами. Из 201 избирательного участка на 194 участках были пересчитаны результаты выборов мэра, а в 33 — по мажоритарным кандидатам.

По результатам 194 участков, результаты 172 участков остались неизменными. Каландаришвили сообщил, что всего кандидаты в мэры потеряли 31 голос и получили дополнительно 53 голоса.

Что касается выборов мажоритарных депутатов, по словам Каландаришвили, были пересчитаны результаты 33 избирательных участков, из которых в 27 случаях результаты остались неизменными, а в общей сложности мажоритарные кандидаты потеряли 7 голосов и получили дополнительно 5 голосов.

Также планируется пересчитать результаты тех избирательных участков, на которых процесс подсчета голосов не был отражен на видеозаписи в день голосования. По данным ЦИК, в Грузии 292 таких избирательных участка, и окружные комиссии пересчитают 2 избирательных участка, определенных по случайной выборке из каждого округа.

Пересчет голосов в течение недели по-прежнему ожидается, если суд удовлетворит соответствующие иски.

Случаи противостояния во время пересчета голосов

Между членами Зугдидской окружной комиссии произошло противостояние из-за конверта, в который были помещены 11 недействительных бюллетеней для голосования, которые не могли быть найдены в течение нескольких часов поисков.

Оппозиционные представители ОИК заявили, что после нахождения конверта было обнаружено нарушение целостности конверта, и они потребовали аннулирования результатов участка. Один из членов комиссии от оппозиции сообщил телеканалу «Мтавари архи», что аналогичные проблемы могут быть и на других избирательных участках.

Председатель Зугдидской ОИК Миранда Месхи отвергла обвинения, назвав их «субъективной позицией». По ее словам, конверт не был вскрыт. По заявлению Месхи, в этих недействительных бюллетенях был обнаружен один действительный голос, который был добавлен соответствующему субъекту.

ЦИК распространила заявление по поводу инцидента, согласно которому пакет, в который были помещены недействительные бюллетени для голосования, был должным образом опечатан. «Как выяснилось, 11 недействительных избирательных бюллетеней на участке №51 находились на месте в опечатанном виде, хотя при сортировке документации не был перенесен на рабочий стол, где производился подсчет данных избирательного участка», — говорится в заявлении.

На выборах мэра Зугдиди кандидат Грузинской мечты Мамука Цоцерия победил кандидата ЕНД Анзора Мелия 1 744 голосами. По данным ЦИК, всего на избирательные участки в Зугдиди пришли 54 828 избирателей, а 1 345 бюллетеней были аннулированы.

Процесс пересчета в Батумской ОИК также проходил шумно. На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, что на месте происшествия также присутствовала полиция, которая вывела из здания нескольких наблюдателей.

Один из наблюдателей заявил, что несколько членов ОИК были предвзятыми и поддерживали власть Грузинской мечты. По его словам, член ОИК, назначенный Национальным движением, не был допущен к просмотру бюллетеней во время пересчета голосов.

В сюжете ТВ «Мтавари архи» виден неизвестный мужчина, который на заседании ОИК показывает один из бюллетеней, где и кандидат Грузинской мечты Арчил Чиковани, и кандидат Национального движения Георгий Киртадзе, зачеркнуты, но его все равно посчитали в пользу кандидата Грузинской мечты.

Недействительные бюллетени

По данным, опубликованным ЦИК 1 ноября, всего было аннулировано 30 095 бюллетеней, что составляет 2,96% от общей явки — 1 015 494 избирателя.

По информации ЦИК, доля недействительных бюллетеней в Кутаиси и Батуми составила 3,42% и 2,69%.

Оппозиция утверждает, что аннулирование голосов, отданных в ее пользу, является методом фальсификации результатов выборов.

Кандидат от ЕНД в мэры Кутаиси Хатиа Деканоидзе заявила 31 октября, что в городе было аннулировано 2 396 бюллетеней, что «намного больше», чем разница между ней и кандидатом от Грузинской мечты. По последним данным, кандидат Грузинской мечты Иосеб Хахалеишвили опережает Деканоидзе на 2 240 голосов.

По словам Деканоидзе, оппозиция требует пересчета всех недействительных бюллетеней в участковых комиссиях и в суде.

Заместитель председателя ЦИК Георгий Сиоридзе, назначенный в комиссию партией «Лело», также выразил озабоченность по поводу этого вопроса. По его словам, помимо Кутаиси количество недействительных бюллетеней в Батуми больше, чем разница между голосами, которые получили кандидаты от Грузинской мечты и Национального движения. В Батуми кандидат от Грузинской мечты получил на 1 524 голоса больше, чем кандидат от ЕНД, а 2 071 бюллетень был аннулирован.

«Мы должны понимать, что возникнет проблема легитимации в общественном восприятии», — сказал Сиоридзе 1 ноября.

Оценивая второй тур выборов в органы самоуправления, Посольство США в Грузии заявило, что процесс рассмотрения жалоб и пересчета голосов путем случайной выборки является «тестом и возможностью для ЦИК и судов. Для этих институтов будет критически важно выполнять свои обязанности прозрачно и беспристрастно».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)