Избирательный участок №1 в Ваке, Тбилиси, 30 октября, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
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Избирательные участки закрыты, начался подсчет голосов

30/10/2021 - 23:30
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После закрытия 1 830 избирательных участков по всей Грузии начался процесс подсчета голосов, поданных избирателями на вторых турах выборов местного самоуправления.

30 октября во втором туре местных выборов приняли участие 1 025 406 избирателей, что составляет 49,09% от числа зарегистрированных избирателей ко второму туру.

Самая высокая явка избирателей наблюдалась в муниципалитетах Кеда (64,98%) и Чохатаури (69,36%), а самая низкая явка (20,4%) — в муниципалитете Душети.

Явка избирателей в Тбилиси составила 47,7%. В первом туре этот показатель составил 49,1%. Во втором туре, проведенном в Тбилиси, наибольшая активность наблюдалась в районе Ваке (54,27%), а наименьшая — в районе Исани (42,5%).

В первом туре выборов в органы самоуправления явка составила 51,92%.

На выборах в органы самоуправления 2017 года итоговая явка по стране составила 33,24%.

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30/10/2021 - 23:30
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