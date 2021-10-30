ЦИК: К 12:00 явка избирателей составила 17,18%

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, по состоянию на 12:00 во втором туре выборов местного самоуправления приняли участие 358 782 избирателя, что составляет 17,18% от числа зарегистрированных избирателей ко второму туру выборов.

Как сообщает ЦИК, самая высокая активность — 26,4% в Рача-Лечхуми — 26,4%, самая низкая — 13,2% в Мцхета-Мтианети.

По данным ЦИК, самая высокая явка в Тбилиси — 17,7% зафиксирована в Дидубе, а самая низкая — 14,8% — по-прежнему в Исани.

В первом туре выборов местного самоуправления 2 октября по состоянию на 12:00 явка избирателей составила 17,72%, а итоговая — 51,92%.

На местных выборах 2017 года в 12:00 явка избирателей составила 16,5%, а итоговая явка составила 45,65%.

Голосование в стране началось ровно в 08:00. Избирательные участки будут закрыты в 20:00. Количество зарегистрированных избирателей во втором туре — 2 088 722 человека.

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