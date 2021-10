ЦИК: По состоянию на 12:00 явка избирателей составляет 17,72%

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, по состоянию на 12:00 в выборах местного самоуправления приняли участие 619 562 избирателя, что составляет 17,72% от общего числа избирателей.

По данным ЦИК, самая высокая активность — 27,4% наблюдалась в Рача-Лечхуми, а самая низкая — 15,8% в Тбилиси.

По состоянию на 12:00 на выборах в органы местного самоуправления 2017 года явка избирателей составила 16,5%.

По данным ЦИК, к выборам местного самоуправления в едином списке избирателей зарегистрированы 3 497 345 избирателей, и в масштабах всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) открыты 3 664 избирательных участка.

Голосование в стране началось ровно в 08:00. Избирательные участки будут закрыты в 20:00.

