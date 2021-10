И.О. директора школы № 119 утверждает, что ее уволили по политическим мотивам

Исполняющая обязанности директора Глданской публичной школы № 119 (Тбилиси) Теа Брегвадзе заявила 28 октября, что ее уволили с должности по политическим мотивам.

По словам Брегвадзе, она приходится тётей Тенгизу Гиоргадзе, выдвинутому кандидатом в мэры от Единого национального движения Никой Мелия в качестве кандидата в гамгебели Глданского района, а также она является сторонником Национального движения.

Брегвадзе пояснила, что она была исполняющим обязанности директора в течение года, а вчера, перед вторым туром местных выборов, внезапно было решено, что новым исполняющим обязанности директора школы будет назначена «рьяная сторонница» Грузинской мечты Тамар Табуашвили, которая «добросовестно» будет исполнять указания.

По словам Брегвадзе, из-за своих политических взглядов она всегда была нежелательным лимоц для властей, поэтому «они хотели привести в школу кандидата (сторонника Грузинской) мечты… они хотят, чтобы школа была управляемой (властями)».

Увольнение и.о. директора Публичной школы № 119 вызвало недовольство и протест со стороны некоторых учителей и родителей. Сегодня временно был приостановлен учебный процесс в школе.

В интервью телекомпании «Формула» одна из учителей школы заявила, что Теа Брегвадзе «честно» выполняла свои обязанности и что Министерству образования следует объяснить причину и основания ее увольнения.

«Теа Брегвадзе честно выполняла свои обязанности и была уволена по политическим мотивам», — сказал также телеканалу «Формула» родитель одного из учеников школы.

Министерство образования «категорически» опровергло увольнение Теи Брегадзе по политическим мотивам, заявив, что это «ложь». Ведомство также пояснило, что Теа Брегвадзе была не директором школы, а заместителем директора, которая исполняла обязанности директора после того, как в прошлом году истекли сроки контракта директора той же школы Пааты Размадзе.

«Таким образом, спекуляции Теи Брегвадзе об увольнении с должности заместителя по политическим признаками совершенно необоснованны», — заявили в министерстве, подчеркнув, что «категорически неприемлемо» для человека, работающего в системе образования, препятствовать учебному процессу и использовать учеников и учителей в качестве «политического инструмента».

Позже Теа Брегвадзе ответила на заявление Министерства образования и науки в эфире телеканала «Формула» и заявила, что если для ее увольнения нет политического мотива, тогда пусть Министерство образования ответит, почему ее имя фигурирует в файлах, просочившихся месяц назад предположительно из Службы госбезопасности и почему СГБ была заинтересована в ее прослушивании.

Она также подчеркнула, что сегодня в школе не появился ни представитель Ресурс-центра, ни новоназначенный и.о. директора. Брегвадзе также сказала, что протест будет продолжаться до тех пор, пока Министерство образования не ответит на вопрос, почему назначается новый исполняющий обязанности директора, если они в равной степени соответствуют требованиям.

