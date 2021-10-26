Действующий мэр и кандидат в мэры Тианети Тамаз Мечиаури, фото: со страницы Тамаза Мечиаури в Facebook
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Мэр Тианети выступает против премьер-министра

26/10/2021 - 16:02
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 24 октября призвал кандидата в мэры Тианети и действующего мэра Тамаза Мечиаури уступить место молодому кандидату от Грузинской мечты Левану Циклаури и «прекратить поливать воду на мельницу Национального движения».

В ответ Мечиаури сказал, что «не только центр должен решать… кто должен быть мэром на месте». «Лучше достойно проиграть, чем таким образом выйти из игры», — добавил он.

По словам Мечиаури, заявление премьер-министра о том, что на месте имел место «какой-то саботаж» и была «постоянная напряженность», является «абсолютно неверной информацией».

Ранее Ираклий Гарибашвили в качестве примера привел Тианети и Озургети в связи с тем, как на местах не удавалось координировать действия с центральными властями только потому, что в муниципалитетах были оппозиционные мэры.

Мечиаури также отметил, что он довольно «плодотворно» сотрудничал с тремя бывшими премьер-министрами, и надеялся, что «лучше всего» должен был сотрудничать именно с Ираклием Гарибашвили.

«(Но) его заявления облили все холодной водой», — сказал он.

Тамаз Мечиаури — бывший член Грузинской мечты, который после ухода из правящей команды сформировал новую партию «За единую Грузию».

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26/10/2021 - 16:02
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