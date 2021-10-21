Новый спецпредставитель НАТО завершил визит в Грузию

Новоназначенный специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина завершил свой первый официальный визит в Грузию 20 октября встречами с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.

«НАТО привержено евроатлантическим устремлениям Грузии», — написал специальный представитель в Facebook по итогам своего визита.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, на встрече, состоявшейся 20 октября, премьер-министр Грузии и спецпредставитель НАТО обсудили политику открытых дверей НАТО и интеграцию Грузии в Североатлантический альянс. Согласно тому же сообщению, Саммит НАТО 2022 года «станет хорошей возможностью надлежащим образом оценить прогресс Грузии».

Стороны также обсудили Существенный пакет НАТО-Грузия, сотрудничество в области безопасности на Черном море и совместные учения между Грузией и альянсом.

Fruitful meeting w/@JavierColominaP on the importance of #NATO-🇬🇪 enhanced partnership, Black Sea security & 🇬🇪's commitment to support its allies in pursuit of global security. Confident that 🇬🇪's progress on its reform agenda will soon result in our membership in the alliance. pic.twitter.com/ds2BPwLOb0 — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) October 20, 2021

По сообщению Министерства обороны Грузии, 20 октября во время встречи с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе стороны обсудили реформы и приоритеты в рамках трансформации обороны, а также сосредоточились на ключевых областях сотрудничества между НАТО и Грузией, включая безопасность на Черном море и реализацию обновленного Существенного пакета НАТО-Грузия.

Спецпредставитель НАТО прибыл в Тбилиси из Баку. Из Грузии он отправился с визитом в Ереван.

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