Министр экономики и устойчивого развития Натиа Турнава, фото: пресс-служба Администрации правительства.
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Физическим и юридическим лицам прощается задолженность за аренду госимущества

12/10/2021 - 18:24
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Министр экономики Грузии Натиа Турнава заявила 12 октября, что юридическим и физическим лицам, пострадавшим от пандемии, которые арендуют государственное имущество, простят плату за аренду на период с 21 марта 2020 года по 21 марта 2021 г. включительно, а также штрафы за неуплату или просрочку платежа.

По словам Турнава, в общей сложности это около 5 миллионов лари, включая арендную плату и плату за управление. К этому добавляется штраф в размере 1 миллиона лари за неуплату и просрочку платежа.

«Это связано с трудностями, которые выпали на долю страны, бизнеса и людей в целом», — сказала министр экономики, добавив, что власти выбрала период в один год, который был сложнейшим с эпидемиологической точки зрения.

Она также сказала, что по решению правительства, эта льгота будет распространена на тех арендаторов, которые выплатили плату полностью или даже частично, и они будут пользоваться этой льготой при будущих выплатах.

По информации правительства Грузии, из общей суммы, которую правительство планирует простить, 1 миллион лари – это невыплаченные суммы, а более 4,5 миллиона лари — полностью или частично выплаченные обязательства перед государством, и эти средства засчитаются в выполнении их будущих обязательств.

Решение правительства принято примерно за три недели до второго тура выборов в органы местного самоуправления. Однако министр экономики заявила, что правительство выполняет «установленное законом обязательство, не имеющее ничего общего с выборами».

По ее словам, правительству было поручено «разработать эти правила» в соответствии с поправками в закон о госимуществе, которые были приняты Парламентом в июне этого года.

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12/10/2021 - 18:24
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