Оппозиция говорит о «фальсификации» выборов и требует пересчета участков

«Эти выборы были сфальсифицированы», — заявил сегодня на брифинге лидер оппозиционной партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, вместе с которым также находились представитель партии «Лело» Саба Буадзе и представитель партии «Дроа» Бату Кутелия.

Заявление было сделано после того, как Единое национальное движение потеряло большинство в Сакребуло после пересчета окружной избирательной комиссией одного из мажоритарных округов в Зугдидском муниципалитете, и победа была отдана Сосо Гогохия, кандидату Грузинской мечты вместо кандидата ЕНД Манучара Пипия.

Зураб Джапаридзе подчеркнул, что местные выборы 2 октября были «намного хуже» парламентских выборов 2020 года. Отметив, что в предвыборный период имели место «подкуп», «запугивание» и «шантаж», Джапаридзе заявил, что оппозиция «практически» не смогла провести кампанию в регионах.

Помимо вышеупомянутых обвинений, Зураб Джапаридзе назвал одним из основных недостатков выборов дисбаланс в протоколах, опубликованных ЦИК. По его словам, по всей Грузии дисбаланс наблюдался в 27,5% (1/3) протоколов.

По словам Джапаридзе, бюллетеней не хватало на 944 избирательных участках (25%) по всей Грузии, а на 85% избирательных участков бюллетени были в излишке. «(Это) косвенный признак того, что там проводились «карусели»», — сказал он.

Представитель партии «Лело за Грузию» Саба Буадзе акцентировал внимание на важности пересчета участков. Он также подчеркнул, что процессу пересчета участков в окружных избирательных комиссиях «создают препятствия». «Жалобы, написанные Лело и оппозицией, сегодня в округах встречают полной противодействие», — добавил он.

По словам Сабы Буадзе, пересчет участков покажет, что у оппозиции гораздо больше мест в Сакребуло, чем «по данности на этот момент».

По словам члена партии «Дроа» Бату Кутелия, «масштаб» нарушений на выборах дает нам основание сказать, что «это была хорошо организованная схема, направленная на достижение результатов, в соответствии с которыми Грузинская мечта сохранит власть».

По словам Кутелия, несмотря на эту «фальсификацию», Грузинская мечта не смогла получить желаемый результат, поэтому «ночью они втихаря пытаются пересчитать участки, искусственно исправить или переделать протоколы, чтобы исправить там, где они не получили (желаемый) результат».

Ранее после встречи с лидерами оппозиции в представительстве ЕС в Тбилиси лидер партии «Лело» Бадри Джапаридзе заявил, что партия требует полного пересчета по мажоритарному округу Батуми. Он также подчеркнул необходимость полного пересчета по мажоритарному округу Сабуртало (Тбилиси). По его словам, «в Тбилиси оппозиция получила гораздо больше голосов, чем написали ей к сегодняшнему дню».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)