Грузия назначила новых послов в Украине, Польше, Швеции, Нидерландах и Мексике

Грузия назначила новых послов в Украине, Республике Польша, Швеции, Королевстве Нидерландов и Мексике.

Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине станет Георгий Закарашвили, который с 2019 года был директором Политического департамента МИД Грузии. Закарашвили находится на дипломатической службе страны с 2004 года, в том числе в 2016-2019 годах был чрезвычайным и полномочным посланником Секции интересов Грузии в Посольстве Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации, а в 2007-2011 годах – был старшим советником. 2012-2016 гг. Закарашвили занимал должность чрезвычайного и полномочного посланника в Посольстве Грузии в Украине и в Постоянном представительстве в ГУАМ. В 2011-2012 гг. занимал должность начальника Управления по связям с Центральной Азией Министерства иностранных дел.

Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республике Польша назначен Зураб Беридзе, который занимал различные должности на дипломатической службе с 1991 года. В том числе в 2014-2018 годах он был послом Грузии в Республике Болгария, а с 2018 года — руководителем секретариата Министерства иностранных дел. Ранее он занимал разные должности в том же ведомстве.

Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Швеции будет Ираклий Хуцураули, который с 2019 года занимал должность старшего советника Посольства Грузии в Швейцарской Конфедерации. Хуцураули находится на дипломатической службе с 2003 года. С 2008 по 2013 год он был чрезвычайным и полномочным послом в Италии. В 2004-2008 годах он был советником в Посольстве Грузии в Италии и Представительстве Грузии в международных организациях в Риме. В 2003-2008 годах занимал различные должности в Министерстве иностранных дел.

Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Королевстве Нидерландов назначен Давид Соломония. В 2014-2017 годах он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Федеративной республике Бразилия и представителем Грузии в Объединении стран Карибского залива. В 2014-2017 гг. он был директором Департамента европейской интеграции Министерства иностранных дел. В 2006-2013 годах занимал должность чрезвычайного и полномочного посланника в Посольстве Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург и Представительстве Грузии в Евросоюзе. С 1995 года он занимал различные должности на дипломатической службе.

Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Мексиканских Соединенных Штатах будет Заза Габуния. В 2017-2020 годах был депутатом Парламента Грузии 9 созыва. В 2016-2017 годах он был членом Государственной конституционной комиссии, в 2014-2016 годах был гамгебели Надзаладевского района Тбилиси, а в 2013-2014 годах был председателем фракции Грузинская мечта в Сакребуло Тбилиси.

