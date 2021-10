Лидеры Грузинской мечты празднуют «великолепную победу» на местных выборах

После того, как телекомпанией «Имеди» были оглашены результаты экзит-поллов, проведенных компанией «Горби», согласно которым Каха Каладзе выиграл гонку на пост мэра в первом же туре местных выборов, а Грузинская мечта получила 47,6%, лидеров правящей команды собрались перед центральным офисом партии, чтобы отпраздновать «великолепную победу» на выборах 2 октября.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил собравшихся сторонников с «достойной победой» на выборах в самоуправление.

«Я хочу обратиться к оппонентам, сегодня мы закончили эпоху ненависти и лжи, и завтра должна начаться эпоха мира, развития и стабильности в стране», — сказал глава правительства.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе поздравил сторонников и членов команды с победой. «10 лет назад, когда Бидзина Иванишвили основал Грузинскую мечту, никто не верил в первую победу, но с тех пор мы побеждаем в восьмой раз подряд, и впереди еще большие победы», — сказал Кобахидзе.

В свою очередь, кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе поблагодарил тбилисцев за доверие и выразил готовность служить столице круглые сутки.

Отметив, что мир и стабильность очень важны для страны, Каладзе сказал, что «наши нынешние успехи дадут нам возможность экономически развивать страну в течение следующих трех лет».

Центральная избирательная комиссия пока не опубликовывала предварительных результатов, а разные экзит-поллы показывают отличающиеся результаты. В отличие от экзит-поллов, проведенызх по заказу телекомпании «Имеди», по экзит-поллам по заказу телекомпаний «Формула» и «Мтавари архи», должен состояться второй тур между Каладзе и лидером Единого национального движения Никой Мелия.

