Кандидаты в мэры столицы проголосовали на местных выборах

Кандидаты в мэры столицы, в том числе Каха Каладзе, Ника Мелия, Георгий Гахария, Ана Долидзе и Ана Бибилашвили сегодня уже проголосовали на местных выборах, проходящих в Грузии, и сделали первые комментарии для СМИ.

Каха Каладзе — Грузинская мечта: «Я проголосовал за стабильность, мир, развитие города, возрождение, чтобы внести больше жизни во все районы. Единственная сила, которая может все это сделать, это Грузинская мечта — Демократическая Грузия. Соответственно, я проголосовал за Грузинскую мечту для того, чтобы в стране были мир и стабильность. Мы уверены, что то, что мы сделали в течение 4 лет и будем делать в течение следующих 4 лет, станет очень прочной основой для победы нашей команды в Тбилиси». Ника Мелия — Единое национальное движение: «Очень легко сказать, за что я голосовал, и легко объяснить всем, что я поддерживал. Кто не хочет, чтобы беспредел продолжался в этой стране; кто не хочет продолжения олигархического правления; кто не хочет, чтобы власть в качестве своей опоры считала, как будто криминальных авторитетов, на самом деле людей, находящиеся в тесной связи с СГБ; кто не хочет, чтобы несправедливость была главной опорой власти — я думаю, каждый сделает легкий выбор… Никакие зондеры и криминалоподобные элементы не смогут отнять будущее этой страны. Эти выборы определят перспективы развития Грузии на следующие 10-15 лет». Ана Долидзе — За народ: «Я поддержала то, что больше всего нужно нашей стране, а именно завершение двухполюсности, ненависти, поддержала мир и быстрое развитие. Грузии нужны перемены, чтобы позаботиться о делах и позаботиться о прогрессе. Тем из нас, кто устал от игры, которую мы сегодня наблюдаем, обязательно стоит пойти на избирательные участки. Вместе нас будет достаточно, чтобы наконец попрощаться с этой беспомощной и бесполезной властью». Ана Бибилашвили — Лело за Грузию: «Я сделала выбор на благо страны для того, чтобы покончить с бедностью, безнадежностью и противостоянием. Голос каждого из вас важен, поэтому нам нужно быть активными сегодня. В наших руках самое мощное оружие, наш голос, которым мы должны воспользоваться сегодня. Активность молодых людей очень важна, потому что страна принадлежит им, и они должны чувствовать себя спокойно и защищенными. Я очень надеюсь, что сегодняшний день закончится мирно, что гарантирует большое количество международных наблюдателей, которые постоянно следят за избирательным процессом».

