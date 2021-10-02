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Первые лица страны проголосовали на местных выборах
Руководители Грузии, в том числе президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе и председатель Парламента Каха Кучава, проголосовали на местных выборах 2 октября и сделали первые комментарии для СМИ.
Саломе Зурабишвили — президент Грузии: «Местные выборы являются наиболее важными в демократическом процессе, потому что это выборы, на которых граждане действительно могут выбирать на своих местах — в поселке, в селе, в городе, тех, кто будет решать завтра местные вопросы. В то же время, возможно, именно это является тем местом, где должна быть наименьшая поляризация, и это те выборы в целом, когда поляризация должна закончиться. Я на это надеюсь и проголосовала за это».
Ираклий Гарибашвили — премьер-министр: «Я думаю, что сегодняшний день пройдет мирно. Мы настроены провести день выборов в абсолютно спокойной обстановке. Я призываю представителей всех партий проявить ответственность и провести действительно мирные, образцовые выборы для дальнейшего укрепления грузинской демократии, грузинского государства и нашего грузинского общества».
Ираклий Кобахидзе — председатель Грузинской мечты: «Как вы знаете, есть единственная политическая сила на выборах, которая последние два месяца говорила с общественностью о том, каким представляется ей развитие страны, развитие столицы, развитие каждого муниципалитета и, конечно же, то, что общество будет поддерживать эту политическую силу и кандидатов соответствующей политической силы».
Каха Кучава – председатель Парламента: «Конечно, я сделал выбор в пользу Кахи Каладзе и Грузинской мечты. Я думаю, что это выбор, который должен сделать каждый, потому что у нас есть программа, видение того, как вести развитие нашего города и нашей страны. Важно, чтобы день прошел спокойно. Каждому должна быть предоставлена возможность выразить свою волю, сделать свой выбор. Это то, чего ждет от нас наше население и, самое главное, наши международные партнеры».
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