Первые лица страны проголосовали на местных выборах

Саломе Зурабишвили — президент Грузии: «Местные выборы являются наиболее важными в демократическом процессе, потому что это выборы, на которых граждане действительно могут выбирать на своих местах — в поселке, в селе, в городе, тех, кто будет решать завтра местные вопросы. В то же время, возможно, именно это является тем местом, где должна быть наименьшая поляризация, и это те выборы в целом, когда поляризация должна закончиться. Я на это надеюсь и проголосовала за это». : «Местные выборы являются наиболее важными в демократическом процессе, потому что это выборы, на которых граждане действительно могут выбирать на своих местах — в поселке, в селе, в городе, тех, кто будет решать завтра местные вопросы. В то же время, возможно, именно это является тем местом, где должна быть наименьшая поляризация, и это те выборы в целом, когда поляризация должна закончиться. Я на это надеюсь и проголосовала за это».

Ираклий Гарибашвили — премьер-министр: «Я думаю, что сегодняшний день пройдет мирно. Мы настроены провести день выборов в абсолютно спокойной обстановке. Я призываю представителей всех партий проявить ответственность и провести действительно мирные, образцовые выборы для дальнейшего укрепления грузинской демократии, грузинского государства и нашего грузинского общества». : «Я думаю, что сегодняшний день пройдет мирно. Мы настроены провести день выборов в абсолютно спокойной обстановке. Я призываю представителей всех партий проявить ответственность и провести действительно мирные, образцовые выборы для дальнейшего укрепления грузинской демократии, грузинского государства и нашего грузинского общества».

Ираклий Кобахидзе — председатель Грузинской мечты: «Как вы знаете, есть единственная политическая сила на выборах, которая последние два месяца говорила с общественностью о том, каким представляется ей развитие страны, развитие столицы, развитие каждого муниципалитета и, конечно же, то, что общество будет поддерживать эту политическую силу и кандидатов соответствующей политической силы». «Как вы знаете, есть единственная политическая сила на выборах, которая последние два месяца говорила с общественностью о том, каким представляется ей развитие страны, развитие столицы, развитие каждого муниципалитета и, конечно же, то, что общество будет поддерживать эту политическую силу и кандидатов соответствующей политической силы».