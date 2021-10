Первые лица страны проголосовали на местных выборах

Руководители Грузии, в том числе президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе и председатель Парламента Каха Кучава, проголосовали на местных выборах 2 октября и сделали первые комментарии для СМИ.

Саломе Зурабишвили — президент Грузии: «Местные выборы являются наиболее важными в демократическом процессе, потому что это выборы, на которых граждане действительно могут выбирать на своих местах — в поселке, в селе, в городе, тех, кто будет решать завтра местные вопросы. В то же время, возможно, именно это является тем местом, где должна быть наименьшая поляризация, и это те выборы в целом, когда поляризация должна закончиться. Я на это надеюсь и проголосовала за это».

Ираклий Гарибашвили — премьер-министр: «Я думаю, что сегодняшний день пройдет мирно. Мы настроены провести день выборов в абсолютно спокойной обстановке. Я призываю представителей всех партий проявить ответственность и провести действительно мирные, образцовые выборы для дальнейшего укрепления грузинской демократии, грузинского государства и нашего грузинского общества».

Ираклий Кобахидзе — председатель Грузинской мечты: «Как вы знаете, есть единственная политическая сила на выборах, которая последние два месяца говорила с общественностью о том, каким представляется ей развитие страны, развитие столицы, развитие каждого муниципалитета и, конечно же, то, что общество будет поддерживать эту политическую силу и кандидатов соответствующей политической силы».

Каха Кучава – председатель Парламента: «Конечно, я сделал выбор в пользу Кахи Каладзе и Грузинской мечты. Я думаю, что это выбор, который должен сделать каждый, потому что у нас есть программа, видение того, как вести развитие нашего города и нашей страны. Важно, чтобы день прошел спокойно. Каждому должна быть предоставлена ​​возможность выразить свою волю, сделать свой выбор. Это то, чего ждет от нас наше население и, самое главное, наши международные партнеры».

