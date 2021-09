В Грузию прибыли международные наблюдатели

Перед местными выборами, запланированными на 2 октября, в Тбилиси прибыли делегации международных наблюдателей из Европарламента, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, а также группы экспертов из Международного республиканского института (МРИ) США и Национального демократического института (НДИ) США.

За ходом выборов будут наблюдать семь депутатов Европарламента, в том числе глава делегации Майкл Галер (Германия), а также депутаты Европарламента Мириам Лексман (Словакия), Марина Кальюранд (Эстония), Каталин Чех (Венгрия), Маркета Грегорова (Чехия), Хорди Соле и Анна Фотыга (Польша).

Делегация Совета Европы состоит из 18 наблюдателей из 15 стран и ее возглавляет Дэвид Эрай (Швейцария). В день выборов делегация распределит девять команд.

Перед голосованием наблюдатели проведут подготовительные встречи с неправительственными организациями, СМИ, дипломатами и председателем ЦИК Георгием Каландаришвили с 30 сентября по 1 октября.

На второй день после голосования, 3 октября в 15:00, делегация проведет пресс-конференцию с наблюдателями Европарламента и БДИПЧ/ОБСЕ.

29 сентября НДИ и МРИ США выступили с совместным заявлением, согласно которому их группы экспертов уже находятся в Тбилиси в рамках миссий по наблюдению, которые открылись 6 сентября.

Команды экспертов НДИ и МРИ встретятся с представителями правительства, политическими лидерами, дипломатами, а также местными и международными наблюдателями.

Они призывают все политические партии «активно и добросовестно участвовать как в выборах, так и в поствыборных процессах и соблюдать демократические принципы». Согласно заявлению, группы экспертов НДИ и МРИ не будут делать официальных заявлений до или после выборов.

