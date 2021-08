БДИПЧ/ОБСЕ открыло наблюдательную миссию в Грузии

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) сегодня по приглашению правительства Грузии открыло наблюдательную миссию к местным выборам 2 октября.

Группа наблюдателей миссии, которая состоит из 12 экспертов и 30 долгосрочных наблюдателей, будет распределена по всей стране с 4 сентября.

В то же время БДИПЧ также планирует запросить о прибытии 350 краткосрочных наблюдателей из государств-участников ОБСЕ за несколько дней до выборов. Примечательно, что БДИПЧ отменило отправку краткосрочной наблюдательной миссии в Грузию на парламентских выборах в октябре 2020 года из-за пандемии Ковид-19.

Миссию по наблюдению возглавит посол Альберт Йонсон. Ранее, в июле 2019 года, исландский дипломат возглавлял наблюдательную миссию БДИПЧ на досрочных парламентских выборах в Украине, а в мае того же года — на выборах президента Литвы.

Миссия оценит соответствие выборов обязательствам перед ОБСЕ и другим международным обязательствам, а также международным стандартам демократических выборов и местному законодательству. Наблюдатели будут отслеживать фундаментальные аспекты избирательного процесса — процесс регистрации кандидатов, избирательную кампанию, работу Избирательной администрации и соответствующих государственных органов, выполнение требований законодательства и разрешение избирательных споров. Миссия также оценит освещение избирательной кампании в СМИ.

В ходе процесса наблюдения БДИПЧ/ОБСЕ опубликует один промежуточный доклад, а на следующий день после выборов — проведет пресс-конференцию, посвященную предварительным результатам и выводам по выборам.

БДИПЧ/ОБСЕ представит окончательный доклад и рекомендации примерно через 2 месяца после окончания избирательного процесса.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)