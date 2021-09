Оппозиция оценивает возможное возвращение Михаила Саакашвили в страну

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 27 сентября на своей странице в Facebook опубликовал билет на самолет Киев-Тбилиси от 2 октября и заявил, что он будет в Грузии примерно в 23:00 в день местных выборов, после закрытия избирательных участков.

Лидеры правящей Грузинской мечты заявили, что в случае возвращения Саакашвили в страну ему грозит тюремное заключение. В то же время депутат от партии «Закон и право» Тако Чарквиани сформировала группу сторонников бывшего президента с целью его «мирного» возвращения в страну и защиты. По ее словам, к группе уже присоединилось до 100 тысяч граждан.

Ниже приведены оценки лидеров оппозиции по поводу возможного возвращения Михаила Саакашвили в страну:

Хатиа Деканоидзе — Единое национальное движение: «Третий президент Грузии, внесший большой вклад в историю этой страны, имеет полное право мирно вернуться в Грузию вместе со своим родителем, вместе с матерью. Политические дела, которые сфабрикованы Грузинской мечтой по политическому заказу Российской Федерации, конечно же не могут определить статус Михаила Саакашвили в Грузии»;

Гига Бокерия — Европейская Грузия: «Для меня, как гражданина, для нашей команды и, на мой взгляд, для всего общества задача не меняется в зависимости от того, что Михаил Саакашвили будет делать, приедет он или нет. Помимо этого, стоит национальная задача — победить режим Иванишвили с помощью выборов 2 октября. На мой взгляд, любой другой разговор в течение последних пяти дней — это потеря этой фокусировки»;

Георгий Вашадзе — Третья сила/Стратегия Агмашенебели: «Эти выборы касаются смены власти, а не того, прибудет ли Михаил Саакашвили в Грузию. Поэтому мы должны сконцентрироваться на главной цели – прийти к внеочередным выборам. Я думаю, что такие действия не способствуют созданию фона того, что, в конце концов, большое количество граждан Грузии решит сменить власть»;

Иаго Хвичия — Гирчи: «Даже после появления этого билета я продолжаю искать членов Национального движения, которые посморят со мной, что Михаил Саакашвили не приедет — за 1 миллион грузинских долларов (валюта Гирчи)… Также остается в силе наше соглашение и публично сказанное слово, что если он приедет, мы на Порше проводим его до желаемого для него места»;

Григол Гегелия – Лело за Грузию: «Естественно, Грузинская мечта попытается манипулировать возможным приездом Михаила Саакашвили, в том числе усилением предвыборной мобилизации, именно с использованием фактор страха (приезда) Саакашвили… Для нас не имеет особого значения, где будет находиться президент Саакашвили».

Нино Бурджанадзе — Единая Грузия — Демократическое движение: «Здесь посадят самолет или там посадят, посадят ли его в тюрьму или нет — это одна из самых страшных ненастий для Бидзины Иванишвили и Грузинской мечты… Главное, чтобы все произошло просто так, чтобы у страны не возникло проблем и чтобы мы все вместе урегулировали этот очень критический период в жизни нашей страны, чтобы этот процесс завершился мирно».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)