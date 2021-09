Грузия в рекомендациях Европарламента по отношениям между ЕС и Россией

Европарламент 16 сентября принял рекомендации по новой Стратегии политических отношений между ЕС и Россией, которые поддержали 494 члена Европарламента, при этом 103 проголосовали против и 71 воздержались. Среди прочего, в рекомендациях выражается поддержка Грузии.

Согласно документу, обычные отношения с Россией не могу быть восстановлены до тех пор, пока Москва «не прекратит свою агрессивную политику и гибридную войну против ЕС, государств его членов и стран Восточного партнерства, и не восстановит территориальную целостность Грузии, Молдовы и Украины в рамках признанных на международном уровне их границ».

В документе также обсуждаются внешнеполитические цели России по дестабилизации и нарушению территориальной целостности Грузии, Украины и Молдовы. В документе говорится, что Москва также разжигает замороженные конфликты и не уважает соглашения о прекращении огня в Грузии и Украине.

В рекомендациях также говорится, что ЕС должен оказать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года с Грузией и вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии.

В документе подчеркивается, что тот факт, что ЕС не смог адекватно отреагировать на различные агрессивные действия России с 2008 года, когда имела место такая агрессия против Грузии, что побудило Россию к продолжению агрессивных военно-политических кампаний как по соседству, так и за его пределами.

Европарламент рекомендует, чтобы ЕС заключил соглашения о безопасности со странами Восточного партнерства, включая Грузию, с целью увеличения инвестиций и помощи в области безопасности, вооруженных сил, разведки и киберпространстве. «ЕС не должен рассматривать сотрудничество с этими странами исключительно через призму расширения НАТО», — говорится в документе.

