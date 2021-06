Грузия в докладе об отношениях ЕС и России

«ЕС продолжит поднимать вопрос о систематических нарушениях международного права Россией в Украине, Грузии и любых других местах», — говорится в совместном коммуникационном документе, который 16 июня опубликовали Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

В документе, опубликованном на имя Европейского совета и Европарламента, говорится, что Россия «предпринимает прямые военные и гибридные действия в нерешенных конфликтах, которые она подкармливает в Украине, в Грузии и Молдове».

В документе также говорится, что ЕС продолжает проводить политику непризнания поддерживаемой Россией независимости Абхазии и Цхинвальского региона, а также «незаконной аннексии Крымского полуострова».

«ЕС продолжает противодействовать попыткам правительства России представить себя посредником, а не стороной в территориальных спорах, которые имели место в Украине, Грузии и Молдове», — говорится в заявлении.

13-страничный документ был подготовлен верховным представителем и Еврокомиссией по запросу Европейского совета о представлении доклада об отношениях с Москвой.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)