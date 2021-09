Коалиция за адвокацию СМИ осуждает предполагаемое нападение на оператора Мтавари архи

Коалиция за адвокацию СМИ заявила сегодня, что инцидент 15 сентября в офисе правящей Грузинской мечты в Карели (Восточная Грузия), в результате которого пострадал оператор телекомпании «Мтавари архи» Леван Аблотия, является результатом «агрессивной политики» правящей партии.

По заявлению коалиции, инциденте также содержит признаки незаконного воспрепятствования деятельности оператора телекомпании «Мтавари архи» Левана Аблотия и журналиста канала Беки Коршия, что «является обстоятельством, которое необходимо учитывать в ходе расследования». В организации отметили, что следствие начато по статье 124 Уголовного кодекса, которая касается причинения менее тяжкого или тяжкого вред здоровью по неосторожности.

Коалиция призвала правящую партию «не поощрять насилие в отношении журналистов, а также призвать своих сторонников немедленно прекратить нападения на журналистов».

Противостояние имело место региональном в офисе Грузинской мечты вчера после того, как съемочная группа «Мтавари архи» прибыла в Карели, чтобы получить комментарий от кандидата в мэры от правящей партии Зазы Гулиашвили.

На записи, опубликованной телекомпанией «Мтавари архи» поздно вечером 15 сентября, видно противостояние между съемочной группы канала и людьми в офисе Грузинской мечты, которое позже продолжилось на балконе здания. Однако момента падения оператора с балкона не видно. По первоначальной информации телекомпании, Аблотия скинули с балкона второго этажа офиса.

Аблотия сегодня выписали из больницы. Говоря о падении, он сказал, что четыре или пять человек пытались отобрать у него камеру на балконе офиса. «Я попятился назад, чтобы дистанцироваться от агрессивных людей… позади оказывается была решетка, и в этой борьбе и размахивании руками я потерял равновесие и упал», — заявил он, добавив, что его «выбросили в полном смысле этого слова».

Грузинская мечта опровергла, что ее партийные активисты вступили в противостояние со съемочной группы «Мтавари архи». Депутат от правящей партии Мамука Мдинарадзе потребовал, чтобы телеканал опубликовал точную запись падения Аблотия. Со своей стороны депутат опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором видно, что Аблотия находится в сознании после инцидента.

Ранее до этого Мдинарадзе назвал освещение инцидента телекомпанией «Мтавари архи» «грязной спекуляцией».

