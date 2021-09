Оппозиционные партии говорят о давлении со стороны силовых ведомств

Оппозиционные партии, в том числе «За Грузию», «Европейская Грузия» и «Гирчи – Больше свободы», говорят о давлении в отношении их кандидатов со стороны силовых ведомств с той целью, чтобы они сняли свои кандидатуры с избирательной регистрации.

Как заявила 4 сентября Натиа Мезвришвили, кандидат в мажоритарные депутаты в Глдани (Тбилиси) от партии «За Грузию», которую основал бывший премьер-министр Георгий Гахария, десятки кандидатов уже выбили из предвыборной кампании по причине «увольнения с работы», «давления на бизнес» и опасения «публикации информации, отражающей личную жизнь». По ее словам, бывших кандидатов заставляют распространять «ложь» о снятии своей кандидатуры через проправительственные СМИ.

Мезвришвили отметила, что под давлением оказались кандидаты и сотрудники партии в муниципалитетах Ахалкалаки, Ниноцминда, Адигени, Озургети, Лагодехи и Телави. Она также добавила, что случаи давления носят «системный характер» в других регионах страны.

Перечисленные примеры включали дело Махмана Мамедова, мажоритарного кандидата из села Кабали, который «снял свою кандидатуру под давлением со стороны сотрудников правоохранительных органов», а также дело Ованеса Овсепяна, кандидата из села Хешкиа Ниноцминдского муниципалитета Ниноцминда, когда его жене угрожали лишением рабочих часов в публичной школе, где она работает.

4 сентября лидер партии «Гирчи — Больше свободы» Зураб Джапаридзе также выразил обеспокоенность и назвал давление на кандидатов и сторонников своей партии беспрецедентным.

По словам Джапаридзе, силовые структуры связываются с каждым зарегистрированным кандидатом с требованием о снятии с кандидатуры с выборов и предупреждают, что «в противном случае у них возникнут проблемы». В результате, по его словам, пятеро из них сняли свои кандидатуры.

По словам лидера «Гирчи», необходимо выдвинуть минимальное количество кандидатов в пропорциональных списках, иначе последний аннулируется и «следовательно, голоса оппозиции будут потеряны».

Кроме того, как заявил вчера представитель партии «Европейская Грузия» Гиги Церетели, Русудан Ковзиридзе, мажоритарный кандидат от этой партии из села Гванкити в Терджольском муниципалитете, которая работает в местном молодежном центре, также подвергается политическому давлению со стороны правительства.

Аналогичные опасения были выражены на прошлой неделе Аппаратом народного защитника и НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), которые говорили о возможных увольнениях из-за дискриминации по признаку политической принадлежности.

Депутат Грузинской мечты Георгий Хелашвили 6 сентября назвал утверждения Натии Мезвришвили «дезинформацией», заявив, что «как только партия бывшего премьер-министра Гахария почувствовала неизбежное и полное поражение на предстоящих местных выборах, ее члены с целью дискредитации предвыборного процесса, к сожалению, решили пойти хорошо протоптанной дорогой лжи и обмана».

