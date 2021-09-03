Нино Ломджария, Фото: ombudsman.ge
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Омбудсмен рассказал о фактах увольнения по политическим мотивам

03/09/2021 - 12:08
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Аппарат народного защитника Грузии 1 сентября выразил озабоченность в связи с «возможным дискриминационным увольнением с работы десятков людей по политическим мотивам», большинство из которых причиной этого называет на «родство, дружбу или хорошие отношения» с членами партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария.

По информации Аппарата народного защитника, в отношении 62 трудоустроенных лиц было осуществлено давление различного вида, и большинство из них подтвердили факты давления и увольнения в беседе с представителями народного защитника.

По сообщению Аппарата народного защитника, занятые работники были уволены из Министерства внутренних дел, муниципальных служб, различных ЮЛПП, ННЮЛ при муниципалитетах и других публичных учреждений.

По той же информации, граждане подтверждают, что вышестоящие лица просили их написать заявление об увольнении, на что одни согласились, а другие нет, после чего были уволены по другим основаниям. В отношении некоторых было начато дисциплинарное производство.

По информации Аппарата народного защитника, дела в отношении 34 человек были изучены, и информация была передана в Генеральную прокуратуру Грузии и Министерство внутренних дел для реагирования.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили оставил без ответа вопрос журналиста о возможном увольнении людей с работы.

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03/09/2021 - 12:08
3 1 minute read

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