Командующий Национальной гвардией Украины находится с визитом в Грузии

Командующий Национальной гвардией Украины, генерал-полковник Николай Балан, который с двухдневным визитом посещает Тбилиси, встретился с командующим Силами обороны Грузии, генерал-майором Георгием Матиашвили.

Как сообщили в Минобороны Грузии 2 сентября, на встрече, которую провели Матиашвили и его заместитель, бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, стороны обсудили детали двустороннего военного сотрудничества. «С точки зрения развития двустороннего сотрудничества проявляется широкий спектр», — заявил заместитель командующего Силами обороны Грузии.

В МВД Украины заявили, что командующий Национальной гвардией Украины, в свою очередь, выразил заинтересованность в обучении военнослужащих Национальной гвардии в Объединенном учебном и оценочном центре и Сачхерском училище горной подготовки.

Согласно той же информации, стороны договорились о необходимости подписания меморандума о взаимопонимании между национальными гвардиями двух стран.

После встречи с командующим Силами обороны в тот же день генерал-полковника Николая Балана принял начальник Национальной гвардии Грузии, бригадный генерал Роман Джохадзе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)