Заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе, фото: пресс-служба МВД
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Заместитель министра ВД Владимир Борцвадзе подал в отставку

03/07/2021 - 12:42
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Как сообщили местные СМИ вечером 2 июля, заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе подал в отставку. По сообщениям прессы, Борцвадзе ушел в отставку на основании собственного заявления.

Владимир Борцвадзе был назначен заместителем министра в феврале 2019 года, когда министром внутренних дел был Георгий Гахария. До этого он занимал должность директора Департамента центральной криминальной полиции ведомства. В 2006-2018 годах Борцвадзе занимал различные должности в прокуратуре.

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03/07/2021 - 12:42
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