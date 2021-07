Заместитель министра ВД Владимир Борцвадзе подал в отставку

Как сообщили местные СМИ вечером 2 июля, заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе подал в отставку. По сообщениям прессы, Борцвадзе ушел в отставку на основании собственного заявления.

Владимир Борцвадзе был назначен заместителем министра в феврале 2019 года, когда министром внутренних дел был Георгий Гахария. До этого он занимал должность директора Департамента центральной криминальной полиции ведомства. В 2006-2018 годах Борцвадзе занимал различные должности в прокуратуре.

