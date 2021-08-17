Властей Грузии призывают расторгнуть договор с белорусскими спецслужбами

Правительство Грузии подверглось критике на местном и международном уровнях после того, как стало известно, что 1 августа вступило в силу Соглашение о сотрудничестве между Службой государственной безопасности Грузии и Комитетом государственной безопасности Беларуси.

Соглашение между двумя странами было оформлено в августе 2016 года и вступило в силу только в этом году. В одной из статей соглашения говорится, что оно вступит в силу в первый день месяца, следующего за датой обмена официальными дипломатическими нотами, что означает, что обмен нотами был произведен в июле 2021 года.

Соглашение было заключено на том фоне, когда главный стратегический партнер Грузии — США ужесточили санкции против властей Белоруссии в связи с их ролью в спорных президентских выборах в августе 2020 года, за которыми последовало преследование оппонентов. В соответствии с соглашением стороны будут обмениваться информацией в сфере государственной безопасности, а также сотрудничать в борьбе с преступлениями против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности, транснациональной организованной преступностью, терроризмом, кибертерроризмом и незаконным оборотом оружия.

Отклики оппозиции и неправительственного сектора

Неправительственная организация «Тбилисский дом прав человека» заявила, что реализация документа создаст угрозу для белорусов, находящихся в изгнании в Грузии, особенно для правозащитников и активистов. По заявлению организации, из-за введенных в воздушном пространстве санкций Грузия осталась в числе малых стран, где беженцы из Беларуси могут вылететь и получить убежище.

Говоря о списке потенциальных преступлений, предусмотренных по соглашению, организация отметила, что «авторитарный режим Беларуси выдвигает такие необоснованные обвинения в адрес правозащитников и правозащитных организаций, тем самым подавляя критическое мнение в Беларуси, грубо нарушая права человека и запрещая легитимную деятельность правозащитников в стране».

Оппозиционная партия «Дроа» («Пора»), одним из основателей которой является кандидат на должность председателя Сакребуло Тбилиси Элене Хоштария, назвала соглашение «тревожным» и заявила, что «оно не только дает легитимацию ужасающему и нелегитимному режиму Лукашенко, который ответственен за смерть тысячи людей, пытки и политзаключенных, но и создает угрозу жизни тех белорусов, которые ищут убежища в Грузии».

Представитель другой оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки заявил, что документ многое говорит о внешнеполитической траектории Грузии.

Он также отметил, что документ представляет угрозу национальной безопасности Грузии, добавив, что Комитет госбезопасности Беларуси находится под влиянием российской безопасности, особенно после событий августа 2020 года.

Международная обеспокоенность

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская написала, что безопасность находящихся в Грузии белорусов будет обеспечена путем полного расторжения соглашения о сотрудничестве с КГБ.

Тихановская направила письмо в Министерство иностранных дел Грузии, призывая его выразить четкую позицию о том, что соглашение не должно использоваться для предоставления информации о белорусских гражданах и другого сотрудничества, которое может негативно повлиять на мирных белорусов на территории Грузии.

По ее словам, белорусов необходимо защитить от принудительной экстрадиции в Беларусь, поскольку режим использует антитеррористическое законодательство для преследования собственных политических оппонентов.

Депутат Европарламента Марина Кальюранд призвала власти Грузии расторгнуть договор с КГБ Беларуси.

«Лукашенко узурпирует власть после фальсификации выборов 9 августа 2020 года. Вынужденно перемещенные граждане из Беларуси, которые нашли убежище в Грузии, должны быть полностью защищены», — сказала она.

Еще один депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель назвала соглашение «очень опасным» и поинтересовалась, почему Грузия приступает к его реализации «пять лет спустя и в ситуации, когда все остальные в мире отказываются сотрудничать с Беларусью».

Very scary indeed. Why does #Georgia implement an agreement after 5 yrs in a situation where everyone else in the world gave up the cooperation with #Belarus? GEO government must respect human rights ¬ extradite journalists & HR defenders to Lukashenka https://t.co/ZuNr8ozK9t https://t.co/nwZT8FABYA — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) August 14, 2021

СГБ Грузии говорит о «целенаправленной дискредитации»

В ответ на критику Служба государственной безопасности Грузии заявила 16 августа, что развернута «дезинформационная кампания», целью которой является «дискредитация» СГБ Грузии.

По заявлению ведомства, власти Грузии «предприняли все шаги для своевременного вступления документа в силу, и Республика Беларусь ввела в действие документ, подписанный в 2016 году, в августе этого года». СГБ отмечает, что «соглашение не обязывает стороны предпринимать действия, которые противоречат государственным интересам сторон».

Служба государственной безопасности также заявила, что у нее «имеется правоохранительное сотрудничество такого типа с рядом стран-партнеров, по всему миру, в том числе, с США, Великобританией, Францией, Литвой и другими странами НАТО и ЕС».

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