Ираклий Гарибашвили встретился с руководителями Украины в Киеве
Во время своего трехдневного официального визита в Украину премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с руководителями Украины, в том числе с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
Во время встречи с президентом Зеленским 22 августа стороны обсудили стратегическое партнерство двух стран, вызовы безопасности, в частности в Черноморском регионе, а также сотрудничество в формате Ассоциированного трио, сформированного в рамках меморандума, который был подписан министрами иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы в мае 2021 года.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, лидеры двух стран подчеркнули «высокую динамику» украинско-грузинского диалога по углублению стратегического партнерства и договорились о проведении первой встречи двустороннего формата — Стратегического совета высокого уровня, сформированного в 2019 году.
Президент Зеленский приветствовал решительную поддержку Грузией Крымской платформы и поблагодарил премьер-министра Грузии за участие в учредительном саммите, в котором приняли участие представители более 40 стран и организаций.
Стороны выразили взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета двух стран.
В Киеве премьер-министр Грузии также встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, который принимал Гарибашвили за день до этого, во время его приезда во Львов.
«Уверен, что официальный визит моего коллеги — премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили — даст нам возможность обсудить практические шаги, которые наши страны предпримут для укрепления нашего стратегического сотрудничества», — заявил премьер-министр Украины на совместной пресс-конференции после встречи с Гарибашвили.
Премьер-министр Шмыгаль отметил, что, среди прочего, обсуждались двусторонние отношения, в частности, вступление двух стран в ЕС и НАТО, а также участие двух стран в диалоге по безопасности на Черном море. Премьер-министры Украины и Грузии также обсудили торгово-экономическое сотрудничество, во время чего премьер-министр Украины выразил заинтересованность в «интенсивном развитии потенциала железнодорожного транспорта между Грузией и Украиной». Стороны договорились с Еврокомиссией о продолжении совместной работы в соответствующем направлении.
Со своей стороны премьер-министр Гарибашвили подчеркнул евроатлантические устремления двух стран, а также «идентичные» проблемы и вызовы, стоящие перед двумя странами, и остановился на формате Ассоциированного трио. «Мы, три страны — Украина, Молдова и Грузия — можем подать действительно хороший пример для международного сообщества и доказать нашим партнерам в формате «Трио», что мы можем быть успешными государствами и действительно заслуживаем членства в ЕС и НАТО», — заявил он.
В ходе встречи с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым стороны обсудили территориальную целостность Украины и Грузии, развитие политического диалога и сотрудничества между законодательными органами двух стран.
В состав грузинской делегации, которую возглавляет премьер-министр, также входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и глава Администрации правительства Илья Дарчиашвили. Визит проходит на фоне потепления отношений между Тбилиси и Киевом. Отношения между двумя странами стали натянутыми после того, как президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета по реформам.
По теме:
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)