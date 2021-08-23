Ираклий Гарибашвили встретился с руководителями Украины в Киеве

Во время своего трехдневного официального визита в Украину премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с руководителями Украины, в том числе с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Во время встречи с президентом Зеленским 22 августа стороны обсудили стратегическое партнерство двух стран, вызовы безопасности, в частности в Черноморском регионе, а также сотрудничество в формате Ассоциированного трио, сформированного в рамках меморандума, который был подписан министрами иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы в мае 2021 года.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, лидеры двух стран подчеркнули «высокую динамику» украинско-грузинского диалога по углублению стратегического партнерства и договорились о проведении первой встречи двустороннего формата — Стратегического совета высокого уровня, сформированного в 2019 году.

Great meeting w/ @ZelenskyyUa to discuss 🇬🇪🇺🇦 strategic partnership, common European & Euro-Atlantic aspirations, regional security issues & the importance of effective peaceful conflict resolution. 🇬🇪reaffirms its unwavering support for 🇺🇦's sovereignty & territorial integrity. pic.twitter.com/37XGBkvGjH — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) August 22, 2021

Президент Зеленский приветствовал решительную поддержку Грузией Крымской платформы и поблагодарил премьер-министра Грузии за участие в учредительном саммите, в котором приняли участие представители более 40 стран и организаций.

Стороны выразили взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета двух стран.

В Киеве премьер-министр Грузии также встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, который принимал Гарибашвили за день до этого, во время его приезда во Львов.

«Уверен, что официальный визит моего коллеги — премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили — даст нам возможность обсудить практические шаги, которые наши страны предпримут для укрепления нашего стратегического сотрудничества», — заявил премьер-министр Украины на совместной пресс-конференции после встречи с Гарибашвили.

#Ukraine and #Georgia must join forces to strengthen their defense capabilities for a common Euro-Atlantic future. Together with PM @GharibashviliGe we visited the International Center for Peacekeeping and Security, where military trainings are conducted within the NATO programs. pic.twitter.com/2VQ23YheYg — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 21, 2021

Премьер-министр Шмыгаль отметил, что, среди прочего, обсуждались двусторонние отношения, в частности, вступление двух стран в ЕС и НАТО, а также участие двух стран в диалоге по безопасности на Черном море. Премьер-министры Украины и Грузии также обсудили торгово-экономическое сотрудничество, во время чего премьер-министр Украины выразил заинтересованность в «интенсивном развитии потенциала железнодорожного транспорта между Грузией и Украиной». Стороны договорились с Еврокомиссией о продолжении совместной работы в соответствующем направлении.

Со своей стороны премьер-министр Гарибашвили подчеркнул евроатлантические устремления двух стран, а также «идентичные» проблемы и вызовы, стоящие перед двумя странами, и остановился на формате Ассоциированного трио. «Мы, три страны — Украина, Молдова и Грузия — можем подать действительно хороший пример для международного сообщества и доказать нашим партнерам в формате «Трио», что мы можем быть успешными государствами и действительно заслуживаем членства в ЕС и НАТО», — заявил он.

В ходе встречи с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым стороны обсудили территориальную целостность Украины и Грузии, развитие политического диалога и сотрудничества между законодательными органами двух стран.

The territorial integrity of Ukraine and Georgia and the development of political dialogue are the key topics of the meeting with the Prime Minister of Georgia @GharibashviliGe. I am confident this visit to Ukraine will further deepen the partnership between our countries 🇺🇦🇬🇪 — Dmytro Razumkov (@DRazumkov) August 22, 2021

В состав грузинской делегации, которую возглавляет премьер-министр, также входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и глава Администрации правительства Илья Дарчиашвили. Визит проходит на фоне потепления отношений между Тбилиси и Киевом. Отношения между двумя странами стали натянутыми после того, как президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета по реформам.

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