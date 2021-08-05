Премьер Грузии назначил нового советника по правам человека
По сообщению Администрации правительства Грузии от 4 августа, премьер-министр Ираклий Гарибашвили назначил Нико Татулашвили своим советником по правам человека.
Пост освободился после того, как бывший советник премьер-министра Лела Акиашвили подала в отставку в начале марта, вскоре после отставки бывшего премьер-министра Георгия Гахария.
Ника Татулашвили получил образование в Тбилисском государственном университете им. Иване Джавахишвили, а также в университетах Эссекса, Лунда, Центральной Европы и Берна.
До назначения советником премьер-министра он работал в Министерстве обороны Грузии с января 2020 года в качестве главы Администрации. Ранее он занимал различные должности в Службе государственного инспектора и Аппарате народного защитника. Кроме того, он занимался научной и исследовательской деятельностью в Университете Эссекса.
По теме:
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)