Выход Грузинской мечты из Соглашения от 19 апреля вызвал критику со стороны оппозиции

Грузинская мечта объявила сегодня, что правящая партия выходит из Соглашения от 19 апреля и что оно «аннулировано». Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что спустя 100 дней после достижения соглашения «более половины» оппозиционных депутатов не подписали документ и что «очевидно, что оно исчерпало себя». Это решение правящей команды вызвало критику со стороны оппозиционного спектра.

Ниже приведены оценки представителей оппозиционных политических партий о выходе Грузинской мечты из соглашения:

Тина Бокучава — Единое национальное движение: «Факт, что эти 43% представляли большую угрозу для Грузинской мечты, и они думают, что тем самым они избежали необходимости досрочных выборов. И в случае выхода из этого документа, и в случае повторного подписания, и в случае существования любого другого документа, у наших международных партнеров уже есть ожидания в отношении Грузинской мечты, что в случае получения менее 43% голосов должны быть проведены досрочные выборы. Следовательно, досрочные выборы неизбежны (и) обязательно состоятся».

Георгий Вашадзе, Стратегия Агмашенебели/парламентская фракция – Группа реформ Шарля Мишеля: «К сожалению, Грузинская мечта считает эту страну игрушкой в ​​своих руках, и даже мы этого не ожидали. Наверное, никто не ожидал, что такой наглый шаг будет предпринят ими. У меня есть координация и коммуникация с нашими западными партнерами с момента принятия этого решения, и сейчас самое время начать работу над крупномасштабными механизмами, которые должны последовать за несоблюдением Документа Шарля Мишеля. Это может быть много чего, в том числе, мы говорили о санкциях, и, возможно, вопрос о персональных санкциях будет ускорен… Их не устанавливает барьер в 43%, потому что боятся этого барьера и поэтому провалили этот документ. Я хотел бы обратиться к оппозиционному крылу — надеюсь, хоть сейчас не начнете разборки, что было хорошо и что было плохо, что было правильно и что было неправильно. Мы должны рассуждать холодным умом».

Леван Иоселиани — Граждане: «Я считаю, что этот шаг Грузинской мечты является большой безответственностью по отношению к усилиям, которые были предприняты при составлении документа Шарля Мишеля. Страна и политический спектр потратили невероятную энергию на достижение этого соглашения, а Грузинская мечта в одностороннем порядке отказалась от него».

Хатуна Самнидзе — «Республиканская партия/парламентская фракция — Группа реформ Шарля Мишеля»: «У них не было шансов на 43%! После 5 июля пытаются сделать это. Проверяют, нагнетают противостояние – вовлекли Патриархию, радикалов и антицерковную риторику, снова испробовали испытанную кампанию лица врага, развесили плакаты — ничего не помогло. Потом подумали о поводе, на большее ума не хватает, снова обвиним мол оппозицию и приняли решение. Это отказ от Европы, Америки, всех наших партнеров, каждого человека в этой стране, у которого был хотя бы небольшой проблеск надежды на какие-нибудь перемены! В этом и состоит их цель — полный нигилизм, полный контроль, полное уничтожение демократии! Такого в этой стране еще ни у кого не получилось! Не будем забывать об этом, они не смогут!».

Давид Бакрадзе — независимый депутат: «Сегодня Грузинская мечта провела разделительную линию, по одну сторону которой находятся правящая команда, оставшаяся в одиночестве, и угроза российского будущего, а по другую сторону мы должны стоять вместе — грузинское общество, оппозиция и наши западные партнеры. Долг каждого из нас — не позволять себе сталкиваться с нашими друзьями и отклоняться от западного курса. В нынешней сложной ситуации оппозиции необходимо действовать ответственно и осмотрительно… Моя первая человеческая и политическая реакция на этот шаг — покинуть Парламент и бойкотировать местные выборы. Но я также хорошо понимаю угрозы, стоящие перед страной, какая ответственность возлагается на меня, как политического деятеля, и поэтому, без координации с другими оппозиционными силами, без консультаций с нашими европейскими и американскими партнерами, я временно воздерживаюсь от такого шага в одностороннем порядке».

Гига Бокерия — Европейская Грузия: «Это очередное бесстыжее заявление представителей режима Иванишвили подтверждает первое то, что они в панике и понимают, что находятся в сложной ситуации с точки зрения поддержки грузинского общества, собирается консенсус против них. Во-вторых, это еще раз показывает всем, как внутри страны, так и за ее пределами, их лицо, что их слово имеет нулевую ценность. Самое главное, что теперь мы, все общество, должны победить этот опасный для нашей страны и позорный режим на выборах в органы самоуправления, и им придется назначить досрочные выборы. Этот режим и Иванишвили понимают только силу общества и международное давление. Мы должны обеспечить, чтобы граждане страны оказали на них давление результатом этих выборов, за которыми последует давление со стороны свободного мира, что приведет нас к задаче, которая называется досрочные выборы и отстранение этой силы от власти».

Шалва Нателашвили — Лейбористская партия: «(Бидзина Иванишвили и его команда), конечно, и сейчас не отказались бы кинуть (народ) и еще раз укрепить власть по сценариям, согласованным с Кремлем. Есть несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации: мы должны начать великое национально-освободительное движение; Оппозиция, которая вошла в Парламент, должна немедленно покинуть этот дворец зла и ненастья; Наши союзники — Евросоюз и Соединенные Штаты — должны немедленно арестовать все криминальные миллиарды Бидзины Иванишвили».

