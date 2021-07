Грузия в Докладе МИД России о правах человека

В Докладе «О ситуации с правами человека в отдельных странах» за 2021 год Министерства иностранных дел России говорится, что «армянская община уже длительное время поднимает вопрос об автономии для Самцхе-Джавахети», в то время как этнические азербайджанцы в регионе Квемо Картли «выступают с требованиями широкого представительства в местных органах власти, где все основные посты занимают грузины».

В докладе, который был опубликован 8 июля, говорится, что участие этнически армянских и азербайджанских граждан Грузии в общественной и политической жизни «остается крайне низкой», в связи с чем «представители национальных диаспор выражают стремление к большей независимости». Одной из основных проблем в Грузии доклад называет «изоляцию малых народностей и их отчужденность от грузинского «большинства».

В докладе говорится, что «главной проблемой» этнических меньшинств является незнание грузинского языка, и меры властей в этом отношении считаются «недостаточными».

В документе без каких-либо доказательств или ссылки на примеры говорится о многочисленных случаях вандализма против Армянской Апостольской Церкви.

Ссылаясь на данные «международные мониторинговые структуры», МИД России заявляет, что «в Грузии имеют место случаи физического нападения на представителей этнических и религиозных меньшинств, фиксируются ксенофобские и дискриминационные заявления со стороны государственных должностных лиц и представителей политических партий».

В качестве примеров такого отношения ведомство называет «искусственное нагнетание русофобских настроений в стране» и «неприкрытое манипулирование общественным сознанием грузинского народа в политических целях, когда в июне 2019 г. радикалы напали на российских журналистов». Однако неизвестно, какое нападение имеет в виду МИД России.

