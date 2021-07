Европейский инвестиционный банк выделил Грузии кредит в размере 106,7 млн ​​евро на модернизацию автомагистрали

Европейский инвестиционный банк предоставил правительству Грузии заем в размере 106,7 миллиона евро на модернизацию скоростной автомагистрали Восток-Запад. В частности, банк профинансирует строительство двух участков автомагистрали, которые доведут автомагистраль до границ Азербайджана и Армении.

Делегация ЕС в Грузии заявила, что инвестиции повысят безопасность дорожного движения и улучшат сообщение в регионе Южного Кавказа.

За счет кредита Европейского банка будет финансироваться реконструкция двух участков: первого — 30-километрового участка между Алгети и Садахло, а второго — 32-километрового участка между Рустави и Красным мостом.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза ​​Червинска заявила, что эти инвестиции «будут добавлены к тем 170 миллионов евро, которые Европейский инвестиционный банк выделил только в 2020 году на помощь малым и средним предприятиям в Грузии и укрепление системы здравоохранения».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)