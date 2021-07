Грузия в совместной декларации Великобритании и Германии

Совместная декларация о внешней политике и политике безопасности, опубликованная Соединенным Королевством и Германией, среди прочего подчеркивает поддержку двумя странами «суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также полной реализации Соглашения о прекращении огня от 2008 года».

В документе также говорится, что две страны подтверждают свою приверженность безопасности, стабильности, процветанию, демократии и верховенству закона в Восточной Европе и на Южном Кавказе и поддерживают многостороннее сотрудничество.

«Мы продолжаем поддерживать процесс реформ во всех шести странах региона с целью достижения ощутимого прогресса для общественности и повышения устойчивости стран-партнеров к внутренним и внешним шокам», — говорится в заявлении, в котором подчеркивается важность реформ, особенно верховенство закона, вопросов хорошего управления и других актуальных вопросов, в том числе, с точки зрения изменения климата».

Совместное заявление 30 июня подписали государственный секретарь Соединенного Королевства по иностранным делам, Содружеству и развитию Домиником Раабом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

