Demonstration in front of Georgian Parliament in Tbilisi on June 29, 2019. Photo: Eana Korbezashvili / Civil.ge
Новости

Грузия в совместной декларации Великобритании и Германии

01/07/2021 - 13:14
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Совместная декларация о внешней политике и политике безопасности, опубликованная Соединенным Королевством и Германией, среди прочего подчеркивает поддержку двумя странами «суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также полной реализации Соглашения о прекращении огня от 2008 года».

В документе также говорится, что две страны подтверждают свою приверженность безопасности, стабильности, процветанию, демократии и верховенству закона в Восточной Европе и на Южном Кавказе и поддерживают многостороннее сотрудничество.

«Мы продолжаем поддерживать процесс реформ во всех шести странах региона с целью достижения ощутимого прогресса для общественности и повышения устойчивости стран-партнеров к внутренним и внешним шокам», — говорится в заявлении, в котором подчеркивается важность реформ, особенно верховенство закона, вопросов хорошего управления и других актуальных вопросов, в том числе, с точки зрения изменения климата».

Совместное заявление 30 июня подписали государственный секретарь Соединенного Королевства по иностранным делам, Содружеству и развитию Домиником Раабом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

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01/07/2021 - 13:14
3 1 minute read

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