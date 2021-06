Политики оценивают выступление премьер-министра в Парламенте

25 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили представил Парламенту доклад о деятельности правительства за прошедший год и набросок 10-летнего плана действий по дальнейшему развитию страны.

«Civil Georgia» предлагает отличающиеся оценки парламентского выступления главы правительства со стороны представителей правящей команды и оппозиции.

Оценка правящей команды

Гия Вольский — Грузинская мечта: «Мы не говорим, мы не можем сказать, что ситуация намного лучше, чем она могла бы быть, если бы не произошло, если бы не напала эта напасть (пандемия), но если бы вы (взглянете) на 10-летний план, конечно, если есть такое желание, можете оценить саркастически — «где там мол еще 10 лет, давайте, возьмитесь за сегодняшний день», но у государства должен быть такой план… Как мы закончим этот год? Как мы идем к 22-му году? Какой у нас будет бюджет? По этому поводу был сделан очень глубокий и хороший анализ».

Оценки представителей оппозиции

Хатиа Деканоидзе — Единое национальное движение: «(Ираклий Гарибашвили – это) человек, который не имеет представления о том, какую он занимает должность. Это власть, которая реально думает о собственном благополучии… Общество очень хорошо знает, кто такой Гарибашвили. Гарибашвили — это человек, которого Бидзина Иванишвили выгнал с должности… Потом он вернулся и решил, что у него может быть какая-то компетенция».

Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели: «Что может быть позитивным? Он (Гарибашвили) говорит совершенно о другой стране… Мы одна из самых несчастных стран, и премьер-министр этой несчастной страны выходит и радостно разговаривает с нами. Где человеческое ощущение и поддержка хотя бы тех невзгод, которые существуют в стране?… Мы, команда «Стратегии Агмашенебели», сделаем все возможное, чтобы разоблачить всю несправедливость».

Мамука Хазарадзе – Лело за Грузию: «Это театр абсурда, то, что мы слышим сегодня, некомпетентность, незнание экономики, никакого видения. (Это есть) правительство, которому очень скоро придет конец».

Хатуна Самнидзе — Республиканская партия: «(В Парламенте) мы должны обсуждать, спорить, анализировать, планировать — судьбу и будущее страны… И что народ видит в это время? Это очень опасно… когда премьер-министр даже не обсуждает и адекватно не отвечает на критику или конкретные вопросы, вместо этого он в настроении шутить. Иногда мы тоже смеемся, потом нам приходится кричать, потом впадаем в прошлое, потом никого не интересует защита людей и европейское будущее. Вот так и идет время, и так теряют все институты доверие».

