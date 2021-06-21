Давид Залкалиани завершил свой визит в Анталию

По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, глава МИД Грузии Давид Залкалиани прибыл в Турцию 18 июня для участия в дипломатическом форуме в Анталии, на котором политические лидеры, дипломаты и представители академических кругов обсудили региональные и глобальные вызовы.

It is an honor to participate in #AntalyaDiplomacyForum at t/invitation of my🇹🇷 colleague @MevlutCavusoglu. Meetings of leaders of this magnitude are of great importance given t/role of diplomacy in responding to regional & global challenges.#AntalyaDiplomacyForum #MEET4DIPLOMACY — David Zalkaliani (@DZalkaliani) June 18, 2021

По информации пресс-службы МИД Грузии, в рамках своего визита 18-19 июня, в ходе выступления на сессии, посвященной Южному Кавказу на Дипломатическом форуме, Давид Залкалиани подчеркнул важность участия в происходящих процессах в регионе стратегических союзников Грузии в лице США, ЕС и Турции на фоне деструктивной политики, осуществляемой России.

«Несмотря на демонстрацию конструктивного подхода грузинской стороны, а также позитивных сигналов о том, что Грузия готова к деэскалации, к сожалению, оккупация по-прежнему продолжается», — сказал Давид Залкалиани, добавив, что по основным направлениям Женевских международных переговоров «какого-либо прорыва» не наблюдается.

18 июня Давид Залкалиани встретился с заместителем генерального секретаря ООН Мирославом Йенча, с которым обсудил «тяжелую гуманитарную ситуацию и обстановку с соблюдением прав человека в оккупированных регионах Грузии».

Met W🇺🇳 Assistant SG MiroslavJenča within the scope of #AntalyaDiplomacyForum. Discussed a set of themes, inc difficult situation in t/occupied territories of🇬🇪 & illegal detention of🇬🇪 citizens by occupation forces. Accentuated significant role of @UN in Geneva Int'l Discussions pic.twitter.com/9lZ1RhXPm4 — David Zalkaliani (@DZalkaliani) June 18, 2021

По сообщению МИД Грузии, «особое внимание было уделено» теме незаконного задержания гражданина Грузии Зазы Гахеладзе, которого приговорили к 12,5 годам лишения свободы в оккупированном Цхинвали. «Все должно быть сделано с участием международного сообщества, чтобы добиться его освобождения из незаконного заключения», — сказал Давид Залкалиани.

В рамках Дипломатического форума в Анталии Давид Залкалиани встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулеба 19 июня. На встрече стороны рассмотрели реализованные и планируемые совместные действия и меры по вопросам интеграции в ЕС и НАТО. В то же время министры иностранных дел двух стран положительно оценили динамику грузино-украинского сотрудничества по всем стратегическим вопросам, в том числе возросшее в последнее время количество визитов и встреч на высоком уровне, что «содействует укреплению позиции двух стран по общим вызовам и устремлениям на международной арене».

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