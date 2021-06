Назначен новый руководитель Департамента полиции региона Кахети

По сообщению МВД Грузии от 21 июня, Департамент полиции региона Кахети (Восточная Грузия) возглавит полковник полиции Георгий Аладашвили. Он сменил Кахабера Мурадашвили, который занимал эту должность с января 2021 года.

По сведениям МВД, Аладашвили, который до сих пор занимал пост заместителя директора Департамента криминальной полиции, имеет многолетний опыт работы в правоохранительных органах.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)