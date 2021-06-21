Начальник Департамента полиции Кахети Георгий Аладашвили, фото: police.ge
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Назначен новый руководитель Департамента полиции региона Кахети

21/06/2021 - 13:28
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По сообщению МВД Грузии от 21 июня, Департамент полиции региона Кахети (Восточная Грузия) возглавит полковник полиции Георгий Аладашвили. Он сменил Кахабера Мурадашвили, который занимал эту должность с января 2021 года.

По сведениям МВД, Аладашвили, который до сих пор занимал пост заместителя директора Департамента криминальной полиции, имеет многолетний опыт работы в правоохранительных органах.

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21/06/2021 - 13:28
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