Посольство Германии: Уехавших на сезонные работы лиц, выразивших претензии, переведут к другому работодателю

Посольство Германии в Грузии 18 июня опубликовало заявление об условиях труда грузин, участвующих в программе сезонного трудоустройства в Германии, заявив, что граждане Грузии, работодатель которых нарушил условия программы, на этой неделе будут переведены к новому работодателю. По заявлению посольства, их права и требования по первым трудовым отношениям остаются в силе.

Согласно тому же заявлению, Федеральное агентство занятости Германии выражает обеспокоенность в связи с этой проблемой и заявляет, что «это отдельный печальный случай». «Государственные ведомства Германии быстро и эффективно расследовали дело и приняли соответствующие меры. Создание хороших условий занятости для сезонных рабочих является ключевым условием для успешного выполнения соглашения о посредничестве», — говорится в заявлении агентства.

Посольство Германии также выразило сожаление в связи с «нарушениями, выявленными в данном конкретном случае», и отметило, что нарушения трудового законодательства в Германии будут иметь «соответствующие последствия».

Министр здравоохранения Грузии Экатерине Тикарадзе и посол Германии в Тбилиси Хуберт Книрш заявили в феврале, что граждане Грузии смогут легально работать в Германии на сезонных работах. Из-за большого количества претендентов Германия расширила масштабы действия соглашения в марте, отметив, что на сезонных работах в Германии смогут получить легальную работу 5 000 граждан Грузии, что в десять раз больше заявленного до этого количества.

Прибыв в Германию, несколько граждан Грузии поделились в социальных сетях видеозаписями, на которых показаны тяжелые условия, в которых им приходилось жить и работать. Они отметили, что условия контракта были полностью нарушены, а работодатели лгали и плохо обращались.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)