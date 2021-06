Эстония передала Грузии 100 000 доз вакцины против коронавируса

По сообщению МИД Эстонии от 17 июня, Грузия получит из Эстонии 100 000 доз вакцины против Covid-19.

«Эстония поможет нашему восточному соседу Молдове и предоставит ей 100 000 доз вакцины, а также 100 000 доз подарит нашему партнеру, Грузии», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии.

В МИД Эстонии не уточнили, какие вакцины и когда передадут в Грузию. Сама Эстония использует четыре типа вакцин, в том числе Astrazeneca, Pfizer, Moderna и Janssen.

Примечательно, что Грузия также получит по 15 тысяч доз вакцины против Covid-19 также из Латвии и Литвы.

Процесс вакцинации в Грузии начался 15 марта, и по состоянию на 17 июня, вакцинировано 221 156 человек, в том числе 74 495 человек обеими дозами.

Сегодня в стране выявлен 741 новый случай Covid-19. Из 356 920 подтвержденных случаев заражения 342 720 уже полностью выздоровели, а 5 114 умерли. 42 гражданина помещены на 8-дневный обязательный карантин, 2 926 человек находятся под наблюдением врачей в медицинских учреждениях.

