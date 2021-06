В Цхинвали из заключения освободили гражданина Грузии

По сообщению Службы государственной безопасности Грузии от 17 июня, в Цхинвали из заключения освободили Лашу Хетерели, который год назад был незаконного задержан «российскими оккупационными силами».

Как заявляет СГБ Грузии, ведомство находилось в постоянной коммуникации по вопросу Хетерели с МНЕС по «горячей линии». Кроме того, вопрос о его освобождении регулярно поднимался центральными властями Грузии в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) и Женевских международных дискуссий.

По сообщению цхинвальского информационного агентства «Рес», осетинская сторона передала задержанного по обвинению в «незаконном пересечении границы» Хетерели грузинской стороне после того, как он отбыл «наказание».

По данным СМИ, Лаша Хетерели был задержан также и в августе 2019 года по обвинению в «незаконном пересечении границы» и освобожден в октябре того же года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)