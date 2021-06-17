Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по ВПЛ в Грузии

Генеральная Ассамблея ООН 16 июня приняла резолюцию, инициированную Грузией и 57 другими странами, которая в очередной раз подтверждает право всех беженцев и вынужденно перемещенных лиц на возвращение в оккупированную Абхазию и Цхинвальский регион. Резолюцию поддержали 80 стран, 14 проголосовали против, 70 — воздержались.

Это четырнадцатая необязательная к выполнению резолюция, которые6 принимаются Генеральной Ассамблеей ООН каждый год. Первая резолюция, которая была принята в 2008 году, касалась только оккупированной Абхазии, а все последующие документы касаются как Абхазии, так и оккупированного Цхинвальского региона.

В 2020 году резолюцию поддержали 84 страны, 13 — против, 78 воздержались.

В 2019 году резолюцию поддержали 79 стран, 15 — против, 57 — воздержались.

В 2018 году резолюцию поддержала 81 страна, 16 — против, 62 — воздержались.

Наряду с Российской Федерацией против резолюции проголосовали Беларусь, Бурунди, Куба, Коморские Острова, Северная Корея, Лаос, Никарагуа, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Венесуэла, Вьетнам и Зимбабве.

Коморские Острова проголосовали против резолюции в 2019 году, поддержали ее в 2020 году и снова проголосовали против нее в 2021 году. Мьянма, голосовавшая против резолюции в 2020 году, в этом году не присутствовала на голосовании.

Барбадос, Кот-д’Ивуар, Палау и Узбекистан, воздержавшиеся в 2020 году, поддержали резолюцию в этом году. Доминиканская Республика, Сальвадор, Мадагаскар и Того, которые поддержали резолюцию в 2020 году, в этом году воздержались.

Малави и Папуа-Новая Гвинея, поддержавшие резолюцию в 2020 году, в этом году на голосовании не присутствовали.

В официальном заявлении Постоянного представительства Грузии при ООН говорится, что увеличение числа соавторов резолюции с 54 до 57 стран показывает, что «эта резолюция уже является глобальной инициативой».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)