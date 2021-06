Парламент принял поправки в Закон об информационной безопасности

Парламент Грузии 10 июня 77 голосами против 2 в третьем чтении принял спорные поправки в Закон «Об информационной безопасности».

Изменения, инициированные Грузинской мечтой в 2019 году, предусматривают разделение критических информационных систем на три категории.

Законопроект также предусматривает определение полномочий Оперативно-технического агентства в процессе внедрения информационной безопасности и кибербезопасности. Кроме того, законопроект вводит соответствующие административные санкции за нарушение требований законодательства об информационной безопасности.

Председатель Парламента Каха Кучава заявил, что будет подготовлено новое законодательное изменение, которое «при необходимости мы примем в ускоренном порядке, чтобы вопросы, связанные с кибербезопасностью, были согласованы с европейской директивой». По его словам, десять дней назад по изменениям состоялась встреча с экспертами, на которой также присутствовали представители посольств.

Посол Великобритании Марк Клейтон заявил, что принятые изменения стали «прочным фундаментом, на котором Грузия может построить свою будущую кибербезопасность». Он добавил, что это «важно для ее защиты и суверенитета в киберпространстве».

Неправительственная организация Институт развития свободы информации (IDFI) выразила озабоченность по поводу изменений и заявила, что полный доступ к информационным активам, информационным системам и инфраструктуре будет предоставлен ЮЛПП Оперативному техническому агентству Службы государственной безопасности.

По заявлению организации, новый закон дает Оперативно-техническому агентству возможность «иметь прямой доступ к информационным системам законодательной, исполнительной или судебной власти, а также телекоммуникационного сектора, и косвенный доступ к хранимой персональной и коммерческой информации в системах».

«Силовое ведомство получает возможность иметь доступ к персональным данным, поскольку неоднозначность норм создает реальную опасность незаконной и несоразмерной обработки персональных данных», — заявила организация.

Законодательные изменения вступят в силу 30 декабря 2021 года.

