DRI: Закон об информационной безопасности содержит угрозу

Неправительственная организация «Институт исследования демократии» (DRI) заявила 21 сентября, что, согласно поправкам к закону Грузии «Об информационной безопасности», на основании которых Служба государственной безопасности будет иметь неограниченный доступ к информации публичных структур и частных компаний, включая компании электронной коммуникации, полномочия СГБ расширяются «бесконтрольно».

По заявлению Института исследования демократии, поправки утверждают список «критических информационных субъектов». «В условиях, когда законодательное определение критических информационных субъектов является слишком общим и нет четких критериев для классификации выбранных организаций, существует реальный риск злоупотребления полномочиями и произвола», — говорится в заявлении организации.

Согласно тому же заявлению, Служба госбезопасности, по сути, получает право на «распространение неограниченного контроля» над информационными системами органов местного самоуправления, судов и Парламента. По заявлению организации, «под мотивом проверки информационно-технологической инфраструктуры агентству предоставляется право на неконтролируемую проверку». В то же время, «возрастают риски неконтролируемого доступа к личной коммуникации, записям и персональной информации людей, работающих в этих учреждениях».

По заявлению Института исследования демократии, законопроект предусматривает назначение менеджеров по информационной безопасности «во всех критических информационных субъектах».

«Согласно проекту, менеджерами по информационной безопасности могут быть определены лица, которые имеют доступ к государственной тайне. Согласно Закону Грузии «О государственной тайне», решение о предоставлении доступа к информации принимается с согласия уполномоченного подразделения СГБ», — говорится в заявлении.

Институт исследования демократии заявляет, что «поправки к Закону Грузии «Об информационной безопасности» содержат риск тотального контроля и массовых нарушений прав человека. Кроме того, это дает Службе государственной безопасности необоснованно широкий мандат по получению доступа к информационным активам государственных и частных структур».

