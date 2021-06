Аслан Бжания назначил новых глав администраций Гагра и Очамчире

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания 31 мая назначил новых глав администраций Гагра и Очамчира.

Юрий Хагуши, который исполнял обязанности главы администрации Гагра с 30 апреля 2020 года, отныне возглавит администрацию.

Новый глава администрации Очамчире Беслан Бигвава сменил исполняющего обязанности главы администрации Артимона Габелая, который занимал этот пост с 10 февраля 2021 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)