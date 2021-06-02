Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания, Фото: с сайта администрации Бжания
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Аслан Бжания назначил новых глав администраций Гагра и Очамчире

02/06/2021 - 19:19
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Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания 31 мая назначил новых глав администраций Гагра и Очамчира.

Юрий Хагуши, который исполнял обязанности главы администрации Гагра с 30 апреля 2020 года, отныне возглавит администрацию.

Новый глава администрации Очамчире Беслан Бигвава сменил исполняющего обязанности главы администрации Артимона Габелая, который занимал этот пост с 10 февраля 2021 года.

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02/06/2021 - 19:19
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