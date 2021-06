Грузия сегодня открыла сухопутные границы

По решению Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии от 25 мая, сегодня открылись сухопутные границы страны. Правительство закрыло сухопутные границы Грузии в марте прошлого года в целях предотвращения распространения нового коронавируса.

По сухопутным путям в страну смогут въезжать лица, прошедшие полный курс вакцинации и обладающие отрицательным результатом ПЦР теста. Кроме того, границу также смогут пересекать лица, которые будут иметь только отрицательный результат ПЦР теста, проведенного за последние 72 часа, хотя им необходимо будет повторно пройти тест в следующие 72 часа. В то же время, желательно, чтобы «все визитеры имели при себе медицинскую страховку, которая также покрывает случаи, связанные с Ковидом».

В целях предотвращения распространения пандемии в марте прошлого года также были закрыты и воздушные границы. Правительство Грузии приступило к поэтапному возобновлению полетов в августе прошлого года. Регулярные полеты полностью возобновлены с 1 февраля 2021 года.

